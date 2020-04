Mãe de Pep Guardiola falece aos 82 anos, vítima do coronavírus

​O mundo do futebol amanheceu, nesta segunda-feira (6), com uma dolorosa notícia vinda da Espanha. Dolors Sala Carrió, mãe do treinador Josep Guardiola, faleceu em Barcelona aos 82 anos de idade, vítima do novo ​coronavírus.

A notícia foi confirmada pelo Manchester City, clube do comandante, em suas plataformas oficiais: “A família Manchester City está arrasada ao relatar a morte de Dolors Sala Carrió, mãe de Pep, em Manresa, Barcelona, depois de contrair coronavírus. Ela tinha 82 anos. Todos nós, associados ao clube, enviamos nossas mais sinceras condolências neste momento mais angustiante para Pep, sua família e todos os seus amigos”, postou.

Além do próprio Pep, Dolors tinha mais duas filhas (Francesca e Olga) e um filho (Pere). Era casada com Valetí Guardiola.