Maiara e Fernando criam o MAFE, projeto musical juntos

Maiara e Fernando, que são namorados na vida real, também farão uma parceria musical. Eles criaram um projeto em paralelo às suas respectivas carreiras como dupla sertaneja, no caso Maiara e Maraisa e Fernando e Sorocaba.



O MAFE é um duo musical brasileiro que ganha, a partir de sexta-feira (24), um canal no Youtube e perfis nas plataformas digitais. A música escolhida para dar o start no projeto MAFE é a faixa Uma Vez, composta por Bruno Caliman. O casal elegeu a capital inglesa, Londres, para a gravação do primeiro videoclipe.



Apaixonados pela música em todas suas versões, Maiara e Fernando decidiram se dedicar a esse projeto intimista, com objetivo de alcançar diversos públicos, sem limitação de idade ou gênero, e atrair, sobretudo, os apreciadores da boa música.



Com divulgação principal do conteúdo audiovisual no Youtube, MAFE também estará presente em todas as plataformas digitais e redes sociais. O projeto traz em sua essência a musicalidade no seu formato mais simples e genuíno. Utilizando-se apenas das duas vozes e um único instrumento musical, os cantores fogem das superproduções que estão acostumados em seus projetos de carreira para trazer ao público sua versão mais intimista.



No repertório, canções inéditas e regravações de sucessos da música nacional, todas tendo o amor como enredo principal. Cada canção vem acompanhada de um videoclipe, gravado em cenários naturais escolhidos pelo casal. Os clipes transmitem a essência do projeto e chamam a atenção para a fotografia, responsável por destacar a beleza de cada lugar.



O projeto MAFE promete sair da atmosfera digital e invadir os palcos do país em um show exclusivo, com repertório especial e 2 horas de duração.







Nas apresentações, os cantores pretendem fugir das superproduções que estão acostumados e, sozinhos, entreterem o público. No palco, apenas Maiara, Fernando, microfones e um instrumento musical.



O segredo se revela nas vozes com sincronia perfeita e no loop pedal, equipamento com o qual é possível gravar, sincronizar e repetir diferentes elementos e camadas de cada faixa. Desde o início, o show será construído para valorizar o talento “ao vivo” dos artistas.



