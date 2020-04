Maior parcela dos recursos do auxílio de R$600 será destinada ao Bolsa Família

A Caixa Econômica Federal anunciou que do valor de R$98,2 bilhões referente aos pagamentos do auxílio de R$ 600, R$43,71 bilhões serão destinados aos beneficiários do Bolsa Família e R$29,43 bilhões serão destinados aos inscritos no Cadastro Único, que não são cadastrados no Bolsa Família, e R$25 bilhões serão para aqueles que não estão no Cadastro Único mas podem receber o auxílio.

Paulo Henrique Ângelo, vice-presidente de Rede de Varejo da Caixa, afirmou que não serão realizados débitos em conta sobre os valores creditados.

“Todo o crédito que for efetuado em conta corrente, não haverá o débito. Essa mensagem de alerta [de possível débito] está aparecendo, mas com o fechamento do acordo com todos bancos, esse alerta será excluído.”, afirma o presidente.

Saiba quando você poderá receber o auxílio:

Primeira parcela

Será paga da seguinte forma:

Os cidadãos que estão no Cadastro Único que não recebem Bolsa Família e têm conta no Banco do Brasil ou poupança na Caixa Econômica Federal, vão receber a partir do dia 09 de abril, quinta-feira ;

; Quem estiver no Cadastro Único, não receber Bolsa Família e não tiver conta nesses bancos: recebe terça-feira, 14 de abril;

Os trabalhadores informais que estão no Cadastro Único: em 5 cinco dias úteis após inscrição no programa de auxílio emergencial (veja como se inscrever logo abaixo); e

Quem for beneficiário do Bolsa Família, nos 10 dias úteis de abril, seguindo o calendário regular do programa.

Segunda parcela

Será paga da seguinte forma:

Os cidadãos que estão inscritos no Cadastro Único , mas que não recebem Bolsa Família e trabalhadores informais inscritos no programa de auxílio emergencial: vai receber entre 27 e 30 de abril

Os Beneficiários do Bolsa Família: vão receber nos últimos 10 dias úteis de maio, seguindo o calendário regular do programa.

Terceira parcela

Será paga da seguinte forma:

Os cidadãos que estão no Cadastro Único que não recebem Bolsa Família e trabalhadores informais inscritos no programa de auxílio emergencial. Receberão o auxílio entre 26 e 29 de maio;

Os benefícios do Bolsa Família vão receber nos últimos 10 dias úteis de maio, conforme calendário regular do programa.

Pagamento

Segundo o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, o pagamento do auxílio emergencial aos beneficiários do Programa Bolsa Família e às pessoas que estão registradas no Cadastro Único do Governo Federal será realizado automaticamente. Entretanto, este público não mais será um dos primeiros a receberem o pagamento, como havia sido anunciado. O repasse será realizado a partir do próximo dia 16, seguindo o calendário de recebimento normal do programa.

