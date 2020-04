Mais da metade dos infectados por coronavírus no Brasil estão curados

Na última quarta-feira, 22 de abril, o Brasil atingiu registrou 45.757 casos de coronavírus no Brasil e 2.906 mortes. No entanto, uma boa notícia também foi divulgada. Até agora, do total de casos confirmados, 25.318 pessoas são consideradas recuperadas, correspondendo a 55,3% dos casos diagnosticados e outras 17.533 permanecem em acompanhamento.

45.757 pacientes diagnosticados com Covid-19

25.318 recuperados (55,3%)

17.533 em acompanhamento (38,3%)

2.906 óbitos (6,4%)

De acordo com o secretário-executivo do Ministério da Saúde, João Gabbardo, o Ministério de Saúde seguiu a regra usada por todos os países que divulgam o número de pacientes recuperados. Segundo ele, a fórmula só pode considerar os casos confirmados da Covid-19, doença que vem sendo subnotificada no país, porque faltam testes e grande parte dos infectados não apresenta sintomas.

No início desta semana, o ministro da Saúde, Nelson Teich, ampliou de 23,9 milhões para 46,2 milhões a previsão de aquisição de testes, seja por compras diretas ou através de doações, para diagnóstico do coronavírus.

Testes

Do total, são 24,2 milhões de testes RT-PCR (biologia molecular) e 22 milhões de testes rápidos (sorologia). A iniciativa faz parte dos esforços do Ministério da Saúde na busca de novas compras no mercado nacional e internacional para ampliação da testagem do coronavírus no Brasil.

Segundo o secretário, a pasta vai começar a divulgar o dado de curados e negou que houvesse uma intenção de esconder a informação para dimensionar a doença mais grave do que ela é.

“Até se criou uma narrativa um tanto estranha, tenho percebido nas redes sociais, de que o Ministério da Saúde propositadamente não apresenta o dado de recuperação, tentando criar uma imagem de que o bicho é pior do que é realmente. Não é nada disso,” afirmou Gabbardo.

Cursos durante a quarentena

A Escola Nacional de Administração Pública – Enap preparou uma lista de cursos a distância da Escola Virtual da Enap (EV.G) para fazer em casa, pensando em quem está na quarentena voluntária por causa do coronavírus. São cursos gratuitos e abertos à sociedade, e todos emitem certificados. No total, são 156 cursos disponíveis atualmente na plataforma.

A plataforma já reúne mais de 1 milhão de inscritos, de todos os Estados do Brasil e também de outros países, que buscam cursos em várias áreas de conhecimento tais como inovação, ética e cidadania, governo digital e transparência, entre outras.

1) O tema da vez: Vírus respiratórios emergentes, incluindo COVID-19: métodos para detecção, prevenção, resposta e controle O curso é uma parceria com a Organização Mundial da Saúde (OMS), que fornece noções sobre métodos para detecção, prevenção, resposta e controle dos vírus respiratórios emergentes, inclusive o novo coronavírus. Carga horária: 10 horas.

2) Para ‘virar a chavinha’ para a mentalidade digital: Criatividade e novas tecnologias no serviço público: Se você está se preparando para o trabalho remoto, confira neste curso algumas ferramentas digitais de comunicação, gestão de equipes, projetos e tarefas que podem ser úteis para você. Em vídeos curtos e aplicados, o professor Tony Ventura dá dicas de como aproveitar o melhor de cada ferramenta. Carga horária: 10 horas.

3) Você está preparado para a LGPDP? Se não, acesse: Introdução à Lei Brasileira de Proteção de Dados Pessoais: Se você não tem ideia do que essa sigla significa,esse curso apresenta um panorama sobre a nova legislação brasileira de proteção de dados pessoais (Lei 13.709/18), que entra em vigor em agosto de 2020. São 10 horas para você se inteirar sobre os conceitos, direitos e responsabilidades com a nova lei. Carga horária: 10h

4) É servidor e trabalha com TI? Então esse curso é para você: Melhores práticas de administração de serviços na nuvem de governo: Com foco na necessidade de capacitar servidores do Poder Executivo federal em atendimento ao Programa de Desenvolvimento de Capacidades para Transformação Digital no Poder Executivo Federal (Capacita Gov.br), o curso foi desenvolvido pela Enap, em parceria com a Secretaria de governo Digital do Ministério da Economia em 2019. O curso aborda conceitos básicos sobre o que é computação em nuvem e quais os principais modelos de serviço e armazenamento, além de ter acesso às melhores práticas sobre infraestrutura, mecanismos de segurança, aprisionamento tecnológico e gestão de custos. Carga horária: 30h

5) Para ter uma gestão eficiente e com foco nos resultados para o cidadão: Introdução à Gestão de Processos e Introdução à Gestão de Projetos: Cursos que buscam garantir resultado e eficiência, alinhar processos a objetivos estratégicos, corrigir falhas e extinguir atividades que não agregam valor ao usuário final dos serviços. Carga horária: 20h cada

6) Você conhece o BSC? Gestão da Estratégia com Balanced Scorecard – BSC O BSC: é uma excelente ferramenta para conectar missão e estratégia de uma organização, por meio de metas e indicadores orienta a organização aos resultados desejados. Carga horária: 20h

7) Você sabe montar o planejamento estratégico da sua instituição? Planejamento Estratégico para Organizações Públicas: Neste curso, são apresentadas noções básicas de planejamento estratégico, estimulando a reflexão sobre a importância de sua aplicação nas organizações públicas. Carga horária: 40h

8) Um pouco de teoria para ajudar a tomada de decisão com base em dados: Estatística e Microeconomia: Ambos cursos desenvolvem conhecimentos que apoiam a tomada de decisão e a compreensão das implicações econômicas dos projetos. Carga horária: 20h cada

9) Como mensurar o impacto das políticas públicas? Avaliação de Impacto de Programas e Políticas Sociais Curso: em parceria com o J-Pal, foca na avaliação de impacto como ferramenta para melhorar a eficácia de políticas públicas e de programas sociais. Para quem quiser se aprofundar: O curso é parte do programa Introdução à Avaliação de Políticas Públicas, que traz também cursos sobre análise ex ante, ciclo de gestão do investimento e inovação social.

10) Entenda a importância da visão sistêmica para a gestão pública: Políticas públicas e governo local: Oportunidade para aprofundar os conhecimentos sobre a implementação de políticas públicas no nível local. Carga horária: 40h

11) Para saber como a máquina funciona: Estruturas de gestão pública: Neste curso você verá um pouco da estrutura e funcionamento das instituições e os diversos papéis dos agentes públicos na estrutura da Administração Pública. Carga horária: 40h

12) O que você sabe sobre Gestão por competências e como ela é aplicada no setor público? O curso traz noções gerais de gestão por competências e como esta se relaciona com o alinhamento estratégico de uma instituição por meio da definição de metas e avaliação de desempenho. Carga horária: 40h

13) Mergulhe no mundo da gestão pública: Gestão orçamentária e financeira: O curso explica como o processo de planejamento é essencial para que os recursos públicos sejam aplicados de forma eficiente, eficaz e efetiva, de modo a produzir os resultados esperados pela sociedade. Carga horária: 20h

14) E se você perdeu: MP 881 | Liberdade econômica e aprovação tácita: Entenda como a Administração brasileira adotou medidas para favorecer o ambiente de negócios e a desburocratização, incluindo a dispensa de licenças em situações de baixo risco, e o estabelecimento de prazos para os fins de aprovação tácita. Carga horária: 10h

Consulte o Catálogo Completo – Clique aqui