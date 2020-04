Mais mudanças! UEFA anuncia adiamento de Eurocopa Feminina para 2022

​Seguem as alterações no calendário do futebol mundial. Desta vez, uma mudança de grandes proporções envolvendo a programação do ​futebol feminino de seleções: a Eurocopa Feminina, originalmente programada para ser disputada em 2021, foi postergada.

Através de comunicado oficial, a UEFA anunciou que a competição será disputada entre os dias 6 e 31 de julho de 2022. O país-sede do torneio está mantido: será a Inglaterra, que terá o gigante Wembley como palco das principais partidas, incluindo a grande final.

As competições oficiais mais importantes do calendário feminino costumam ocorrer um ano depois destes mesmos torneios no futebol masculino, para evitar um conflito de datas e de interesses. Com o adiamento da ​Euro 2020 e da ​Copa América 2020 para o próximo ano – decisões tomadas em virtude da pandemia de coronavírus -, a UEFA foi obrigada, pelo ‘efeito-dominó’, a também postergar a Euro Feminina de 2021.

“Consideramos cuidadosamente todas as opções, com nosso compromisso com o crescimento do futebol feminino na vanguarda de nosso pensamento. Transferindo a UEFA Women’s Euro para 2021, garantimos que a nossa principal competição feminina será o único grande torneio de futebol do verão, dando-lhes os holofotes que merece”, afirmou o presidente da UEFA.

