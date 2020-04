A Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) informa, nesta sexta-feira (03/04), que Alagoas tem 23 casos confirmados da Covid-19. Os dados constam do Boletim Epidemiológico 28, emitido pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS), que aponta, ainda, a confirmação do segundo óbito pelo novo Coronavírus.

Segundo a Sesau, dos casos confirmados em Alagoas, 19 residem no Estado, sendo 17 em Maceió e dois no interior (Porto Real do Colégio e Marechal Deodoro). As outras quatro pessoas que testaram positivo para a Covid-19 residem no Rio de Janeiro (2) e em Brasília (2).

Quanto aos dois óbitos confirmados por Covid-19, após exames realizados no Laboratório Central de Alagoas (Lacen/AL), ambos residiam em Maceió. O primeiro, confirmado na terça-feira (31/03), era um aposentado de 64 anos; já o segundo, cujo resultado foi divulgado nesta sexta-feira (03/04), tinha 78 anos e era também aposentado.

Com relação aos casos descartados por meio de exames laboratoriais, o Boletim Epidemiológico do Cievs informa que são 364 em Alagoas. Já os casos em investigação para a Covid-19, são 315.

Cura – Ainda de acordo com a Sesau, dos 23 casos confirmados em Alagoas para a Covid-19, nove já finalizaram o isolamento domiciliar e não apresentam mais sintomas da doença. O Boletim Epidemiológico 28 aponta, ainda, que além das duas pessoas que evoluíram para óbito, quatro continuam hospitalizadas, três receberam alta médica e cinco estão em isolamento domiciliar.

