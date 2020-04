Maisa paga micão ao se arriscar na cozinha e diverte fãs

Maisa Silva divertiu seus fãs nesta sexta-feira (24). Em seu Instagram, a apresentadora contou sua ‘aventura na cozinha’, que deu um pouquinho errado…



Ela tentou arriscar uma nova receita que viu na internet, mas acabou se confundindo com os ingredientes e colocou sal em uma panqueca doce ao invés de açúcar.



Maisa preparou um vídeo engraçado para mostrar a história para seus 31,2 milhões de seguidores da rede social e contou que o resultado ficou desastroso.



“Choca 0 pessoas”, brincou ela na legenda da publicação, que rendeu muitas risadas dos internautas.











Maisa soltou o verbo em seu Instagram



No último dia 12, Maisa se mostrou revoltada com a atitude de algumas pessoas em escapar da quarentena e se reunir com os amigos no meio da pandemia de coronavírus.



“Gente, vamos parar de ‘dar rolezinho’, não dá mais. Sério, está feio! Está ridículo. Vocês não têm respeito com os profissionais da saúde?”, começou ela em seus stories.



Ela direcionou a mensagem principalmente a alguns jovens influenciadores que estão fingindo se preocupar com a doença, mandam recados de que temos que ficar em casa, mas na verdade estão agindo com hipocrisia e não cumprindo com o que os profissionais estão recomendando.



“Estou me sentindo muito envergonhada, porque estou vendo vários jovens fazendo isso, jovens influencers que estão colocando figurinha de ‘fique em casa’, hashtag ‘fique em casa’, ‘a gente precisa combater esse vídeo’. Mas cadê a mão na consciência de repensar seus próprios atos? O que acha que estará contribuindo para a sociedade se estiver sendo hipócrita a este ponto?”, disparou.



Maisa não citou nomes e exemplos de quem estaria fazendo isso, mas ela declarou que está querendo muito fazer essas revelações ao público.



“Está me dando vontade de expor. Não está dando ver tamanha negligência”, completou.