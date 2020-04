Malhação: Benê fica em choque ao descobrir que tem autismo

Mesmo com a amizade das outras integrantes das Five de Guto (Bruno Gadiol), Benê (Daphne Bozaski) tem certa dificuldade em interagir socialmente, em Malhação – Viva a Diferença, novela que está sendo reprisada pela Rede Globo.



Nos próximos capítulos do folhetim, a jovem vai acabar descobrindo que é portadora da Síndrome de Asperger, um tipo leve de autismo.



Tudo deve acontecer, após mais uma das aulas de piano que Benê está tendo, com Guto. Mesmo se esforçando muito, ela não consegue avançar nos estudos.



Na tentativa de saber melhor o que está acontecendo e os motivos pelos quais tem enfrentado tal dificuldade, a jovem, então, decide investigar e descobre tudo.



Muito abalada com tal diagnóstico, ela ainda vai contar com total apoio de Guto, na hora de enfrentar tal síndrome.



Malhação – Viva a Diferença, está sendo reprisada, desde o término de Malhação – Toda Forma de Amar, por conta da paralisação nas gravações das novelas da emissora, durante a quarentena por conta da pandemia do novo coronavírus.



Entrevista











Por conta da pandemia do novo coronavírus, a grade de programação da Globo foi alterada, assim como as demais emissoras, e passou a preencher seu horário de novelas com reprises especiais.



É o caso de Malhação Viva a Diferença, que retornou às tardes do canal, mostrando a rotina de cinco amigas que se conhecem de maneira totalmente inusitada. São elas: Keyla, Tina, Lica, Ellen e Benê, essa última, interpretada por Daphne Bozaski.



“Levo muitas lembranças boas de todo elenco. Além de ter sido a minha primeira novela, toda experiência de gravar uma obra aberta, foi um aprendizado que levarei para outros trabalhos”, recordou ela ao OFuxico.



A atriz que vive uma estudante autista no folhetim, destacou a cena mais tocante durante o projeto.



“O que mais me marcou foi quando a Benê conta para o pai que está no espectro autista. Era uma cena em que eu esperava muito para que chegasse, e me emociono até hoje quando assisto. Fazê-la me deu o privilégio de ter contato com muitas pessoas. É o que a torna única”, pontuou.



A artista relembrou o dia em que recebeu a notícia de que o trabalho havia conquistado o Emmy Kids Internacional, com premiação celebrada em Nova York.



“Fiquei extremamente feliz. Pois foi um trabalho feito com muita dedicação por toda equipe envolvida”, disse.



Daphne Bozaski é a Benê de Malhação: ‘Me emociono até hoje’



Veja os casais mais shippados de Malhação – Viva a Diferença



Malhação: Keyla surpreende as amigas ao revelar segredo