Malhação: Benê surpreende Guto com convite para jantar

Formando um dos casais de maior sucesso de Malhação – Viva a Diferença, Guto (Bruno Gadiol) e Benê (Daphne Bozaski) só vão ficar ainda mais próximos, no capítulo de sexta-feira (24) da reprise da famosa novela da Globo.



Tudo porque, na ocasião, a jovem deve convidar o rapaz para jantar, na lanchonete de Roney (Lúcio Mauro Filho).



Vale lembrar que, logo no primeiro momento em que começaram a conversar, Guto e Benê já ficaram próximos e perceberam as inúmeras coisas que têm em comum.



A jovem já chegou até a sentir certo ciúme do rapaz, por quem, aliás, só está ficando cada dia mais interessada.



Malhação – Viva a Diferença está sendo reprisada, desde o término de Malhação – Toda Forma de Amar, principalmente por conta das paralisação nas gravações das novelas da Globo, durante a quarentena por conta da pandemia do novo coronavírus.



Confira o resumo completo do capítulo:



Keyla se assusta com a chegada de Benê e pede que ela não conte sobre o encontro. Marta flagra Lica e Felipe namorando. Tina vê Clara chorando e comenta com Lica. Keyla desmarca o encontro com Deco. Benê convida Guto para jantar na lanchonete. Lica fica revoltada com Edgar. Anderson, Fio e Julinho ajudam Tato a preparar o jantar. Tina, Benê, Ellen e Keyla tentam consolar Lica. O jantar de Tato é um sucesso. Deco vai à casa de Keyla, e Tato vê os dois juntos.