Malhação: Keyla começa a tomar remédios para emagrecer

Depois de ter dado à luz o filho, Tonico, Keyla (Gabriela Medvedovski) tem se deparado com algumas inseguranças, principalmente quando se trata do corpo, em Malhação – Viva a Diferença, que está sendo reprisada pela Rede Globo.



Nos próximos capítulos da novela, tais sentimentos, aliás, só vão aumentar, ainda mais, depois que a jovem protagonista do folhetim encontrar algumas fotos de ninguém menos que K2 (Carol Macedo) no celular de Tato (Matheus Abreu).



Em um relacionamento cheio de idas e vindas com o garoto, Keyla já demonstrou que realmente ama Tato.



Disposta a reconquistar, de certa forma, o rapaz e, ao mesmo tempo, tentar melhorar a autoestima, a jovem mamãe, então, acaba focando apenas na perda de peso, usando de dietas malucas e até tomando remédios que não são seguros, para tentar emagrecer.



Por conta de tais medicamentos, Keyla, aliás, não vai mais conseguir amamentar o próprio herdeiro.



Como não podia deixar de ser, as outras integrantes das Five começam a ficar bem preocupadas com o comportamento da amiga, principalmente Ellen (Heslaine Vieira), que chega até a criticar a filha de Roney (Lúcio Mauro Filho).



O próprio Tato também faz questão de sempre deixar claro que Keyla não precisa emagrecer.



Ele, aliás, chegou a se mudar para a casa da mãe de Tonico, principalmente para ajudar Keyla nos cuidados com o menino, que praticamente assumiu como filho.



Deco (Pablo Morais), contudo, é o verdadeiro pai biológico do menino, já que a jovem protagonista teve um envolvimento com ele, no passado.



Malhação – Viva a Diferença está sendo reprisada, por conta da paralisação nas gravações das novelas da Globo, durante a quarentena por conta da pandemia do novo coronavírus.



