Malhação: Keyla decide marcar reencontro com Deco

Depois de muito refletir, Keyla (Gabriela Medvedovski) deve tomar uma importante decisão, no capítulo de quinta-feira (23) de Malhação – Viva a Diferença, novela que está sendo reprisada pela Rede Globo.



Na ocasião, a jovem protagonista deve optar por reencontrar ninguém mais, ninguém menos que Deco (Pablo Morais).



O rapaz é o pai biológico de Tonico, filho de Keyla, que, aliás, entrou em trabalho de parto, logo no início da trama, em pleno metrô de São Paulo.



Completamente apaixonado pela estudante, Tato (Matheus Abreu), contudo, é quem tem ajudado Keyla, com os cuidados com o bebê.



Malhação – Viva a Diferença está sendo reprisada, principalmente por conta da paralisação nas gravações das novelas da Globo, devido à quarentena por conta da pandemia do novo coronavírus.



Confira o resumo completo do capítulo:



Nena conta a história da filha para Dóris. Lica afirma a Felipe que terminou o namoro com MB. Tato sugere que Anderson faça um jantar romântico para Tina no galpão. Felipe escuta uma briga entre Malu, Edgar e Clara. Jota conta para Ellen que foi procurado por Frostbyte, e ela pede que o amigo tenha cuidado. Felipe conta para Lica sobre a discussão que ouviu na sala de Edgar. Luís pede para Marta acompanhá-lo a um encontro com Malu e Edgar. Josefina conserta uma torneira na lanchonete de Roney. Keyla decide se encontrar com Deco.