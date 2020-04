Malhação: Keyla decide procurar Deco

Está previsto para ir ao ar nesta terça-feira (21) em Malhação – Viva a Diferença, a cena em que Keyla decide procurar Deco.



O rapaz é o pai biológico pai de Tonico, filho da adolescente, que descobre onde ele está, depois de ver uma página aberta mostrando o moço, no computador.



E ele nem imagina que já é papai!



Ellen, Tina, Lica e Benê disfarçam para que Keyla não perceba o motivo da discussão. Marta tenta convencer Lica a se entender com Clara. Keyla descobre a página de Deco aberta no computador, e Benê fica nervosa. Ellen vai ao hospital se aconselhar com a mãe, e Nena a orienta a procurar Dóris. Anderson decide ir com a irmã até o colégio. Ellen se surpreende ao ver Jota deixar a sala de Dóris. Keyla procura Deco.