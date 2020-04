Malhação: Keyla percebe que está sendo seguida

O capítulo de quinta-feira (30) de Malhação – Viva a Diferença, novela que está sendo reprisada pela Rede Globo, vai ser de apreensão e susto, principalmente para Keyla (Gabriela Medvedovski).



Tudo porque, na ocasião, a garota vai perceber que está sendo seguida, logo ficando, claro, com muito medo.



Vale lembrar que tal episódio vai acontecer, pouco tempo depois da mamãe de Tonico ter se encontrado com o suposto Deco.



O verdadeiro pai biológico do herdeiro da estudante (interpretado pelo ator Pablo Morais) ainda não apareceu na trama, mas já tem causado, inclusive quando se trata do relacionamento de Keyla com Tato (Matheus Abreu).



Malhação – Viva a Diferença foi a novela escolhida para substituir Malhação – Toda Forma de Amar, devido à paralisação nas gravações das novelas da Globo, durante a quarentena por conta da pandemia do novo coronavírus.



Confira o resumo completo do capítulo:











Keyla tira satisfações com K2 e acaba brigando com Tato novamente. Ellen fica orgulhosa quando Dóris afirma que seu trabalho servirá como inspiração para outro colégio. Edgar pede que Bóris convença Lica e Clara a reatar sua amizade. Ellen exige que Frostbyte impeça o falso Deco de seu aproximar de Keyla. Malu aconselha Edgar a conquistar Clara com presentes. Felipe consola Clara. Lica e MB conversam. Bóris pensa em colocar Ellen como estagiária na biblioteca da escola onde ele trabalha. Anderson e Tina namoram. Keyla percebe que está sendo seguida.