Malhação: Tato ajuda Keyla e tenta intimidar o falso Deco

Mesmo em meio a algumas crises, Keyla (Gabriela Medvedovski) e Tato (Matheus Abreu) realmente se amam, em Malhação – Viva a Diferença, novela que está sendo reprisada, atualmente, pela Globo.



No capítulo de sexta-feira (1), o rapaz, aliás, só vai demonstrar, ainda mais, o tamanho do amor que sente, pela jovem protagonista.



Na ocasião, após um pedido de ajuda da própria Keyla, Tato tenta intimidar o falso Deco, rapaz que está tentando se passar pelo verdadeiro pai biológico do herdeiro da filha de Roney (Lúcio Mauro Filho).



Tudo, aliás, vai acontecer, pouco depois de Keyla e Tato brigarem novamente, principalmente por conta do ciúme que a garota vem sentindo, de K2 (Carol Macedo).



Malhação – Viva a Diferença está sendo reprisada, desde o último capítulo de Malhação – Toda Forma de Amar, por conta da paralisação nas gravações das novelas da Globo, durante a quarentena por conta da pandemia do novo coronavírus.



Lica insiste para que Keyla conte a Roney sobre o falso Deco. Tato troca mensagens com K2. Anderson ouve uma música cantada por Fio e afirma a Ellen que ela foi a inspiração para a letra. Tato reconhece K2 no vídeo de Fio, e Keyla sente ciúmes. Benê pede para Guto ensiná-la a ler partituras. Tina fica nervosa ao chegar na escola e ser levada para falar com seus pais na sala de Bóris. Tato não gosta de ver K1 e K2 provocarem Keyla. Keyla pede ajuda, e Tato tenta intimidar o falso Deco.