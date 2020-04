Malhação: Tato convida K2 para sair após briga com Keyla

O encontro de Keyla (Gabriela Medvedovski) com o suposto Deco, pai biológico de Tonico, realmente vai tirar Tato (Matheus Abreu) do sério, em Malhação – Viva a Diferença, novela que está sendo reprisada pela Globo.



No capítulo de terça-feira (28) do folhetim, aliás, após uma briga feia com a atual namorada, o rapaz vai convidar ninguém mais, ninguém menos que K2 (Carol Macedo) para sair.



Vale lembrar que a jovem será uma das responsáveis por atrapalhar, e muito, o relacionamento de Tato e Keyla, nos próximos capítulos da trama.



Completamente apaixonado pela jovem mãe, o rapaz está morando na casa da própria Keyla, principalmente para ajuda-la nos cuidados com Tonico.



Malhação – Viva a Diferença começou a ser reprisada, após o término de Malhação – Toda Forma de Amar, principalmente por conta da paralisação nas gravações das novelas da Globo, durante a quarentena por conta da pandemia do novo coronavírus.



Confira o resumo completo do capítulo:











Keyla descobre que o rapaz que foi a seu encontro não é Deco. Tato briga com Keyla. Tina tenta conversar com Lica. Edgar confidencia a Bóris que é o pai de Clara. Lica tenta falar com Clara e decide se afastar de Felipe. Tato convida K2 para ir até a lanchonete. Roney pede para Keyla conversar com Tato. Lica tenta convencer Keyla a contar a verdade sobre o pai de Tonico. Tina revela a Felipe que Clara é irmã de Lica. K2 provoca Keyla. Keyla e Lica descobrem que estão sendo observadas pelo falso Deco.