Malhação: Tato cria um sanduíche com o nome da sua amada

Malhação – Viva a Diferença, que está sendo reprisada no horário das 18h, na Globo, por conta do isolamento social necessário e que fez com que todas as produções da casa fossem suspensas.



E está prevista para ir ao ar nesta quarta-feira (22) a cena onde Tato faz uma nova invenção, que parece ser deliciosa, para homenagear sua gata.



O rapaz inventa um sanduíche com o nome de Keyla!



Keyla questiona Deco para saber se ele é mesmo o rapaz que conheceu. Ellen conta a verdade para Dóris sobre o aplicativo. Lica e Clara discutem. Ellen comemora a decisão de Dóris com as amigas na lanchonete. . Luís e Marta combinam de almoçar juntos. Benê pede para Tina gravar sua performance ao piano e envia para Guto. MB vai à casa de Lica. Keyla pede um tempo para Tato. Keyla pede para se encontrar com Deco.