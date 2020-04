Malhação: Tato e Keyla fazem as pazes, mas brigam de novo

K2 (Carol Macedo) está mesmo determinada a separar Keyla (Gabriela Medvedovski) e Tato (Matheus Abreu) de vez, em Malhação – Viva a Diferença, novela que está sendo reprisada, pela Globo.



No capítulo de quarta-feira (29), o casal, aliás, vai voltar a brigar, por causa da jovem, que decide mandar uma foto para ninguém mais, ninguém menos que o próprio Tato.



Tal discussão, inclusive, acontece, pouco tempo depois do rapaz e Keyla já terem se desentendido, depois que a filha de Roney (Lúcio Mauro Filho) decidiu reencontrar o suposto Deco, pai biológico do filho, Tonico.



Malhação – Viva a Diferença está sendo reprisada, depois do término de Malhação – Toda Forma de Amar, por conta da paralisação nas gravações das novelas da Globo, na quarentena por conta da pandemia do novo coronavírus.



Keyla se recusa a contar para Roney e Tato sobre a perseguição que sofreu. Lica se incomoda ao ver Felipe com Clara. Dóris elogia Ellen por seu trabalho na biblioteca. Roney e Tato estranham o comportamento de Keyla. Ellen desdenha a ajuda de Jota para gravar uma música em um computador antigo. Keyla não consegue se entender com Tato. Marta aceita posar para a campanha de Luís. Bóris conversa com Dóris sobre o problema de Clara. Tato e Keyla fazem as pazes. K2 manda uma foto para Tato, e Keyla fica furiosa.