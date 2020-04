Maluma junta muita emoção no single ADMV

Com um Grammy Latino no currículo, o colombiano Maluma lançou na última sexta-feira (24), o single ADMV, que chegou já acompanhado de videoclipe.



A faixa é uma balada romântica na qual voz e violão se encontram. O nome da música vem da abreviação de Amor De Mi Vida.



“É uma música que é muito especial para mim, isso é algo que vem do meu coração, me lembra o motivo pelo qual comecei minha carreira e me faz pensar muito sobre o que acontecerá no futuro – se vamos separar um tempo para amar e abraçar o outro. Hoje eu entrego esta canção para que possam dedica-la a todos os seres que amam antes de nos deixarem”, disse o artista.







Escrita na Jamaica, no início do ano durante uma viagem em que Maluma explorava sons, teve a colaboração de Edgar Barrera, Vicente Barco e Miky La Sensa e a produção ficou por conta de Edgar Barrera e o próprio cantor, que ganhou espaço no Brasil após o sucesso de Sim ou Não, com Anitta.



Enquanto isso, com projeto inicial para ser gravado na Grécia, o clipe dirigido por Nuno Gomez acabou tendo Miami como cenário, em março, em razão da pandemia do novo coronavírus que modificou a agenda dos mais diversos profissionais.



