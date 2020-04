Manchester City tem interesse em titular do Real Madrid; clube espanhol ‘responde’

​​Guardiola conta com um elenco recheado e altamente estrelado do meio pra frente, mas não há dúvida de que seu sistema defensivo é, em linhas gerais, o setor mais fragilizado do plantel. O corpo de zagueiros, em especial, preocupa o técnico: além de limitado em opções, conviveu com contusões ao longo de toda esta temporada 2019/20.

Este cenário leva o clube inglês a se antecipar e já começar a mapear o mercado em busca de reforços para a posição, pensando na próxima temporada. De acordo com a imprensa europeia, o maior alvo de momento do Manchester City é Raphaël Varane, zagueiro de 26 anos que atua no Real Madrid desde 2011.

Tirá-lo do clube da capital espanhola, no entanto, é uma missão quase impossível. Além de ser titular absoluto e contar com todo respaldo/prestígio junto a Zidane, o francês é ‘protegido’ por valores astronômicos. O ‘​Mundo Deportivo‘ crava que o Real não tem intenção nenhuma de negociar o jogador na próxima janela de verão, e que só o liberará mediante pagamento da multa rescisória de 500 milhões de euros.