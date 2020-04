Manchester United já tem ‘substituto preferido’ caso perca Pogba, diz jornal

Dando cada vez mais indícios de que seu ciclo no Manchester United está chegando ao fim, ​Paul Pogba é um dos jogadores que mais aquecem as especulações de mercado durante este período de paralisação no calendário. Juventus e Real Madrid sonham em contratar o volante francês para 2020/21, cenário que ‘obriga’ o clube inglês a se antecipar e já mapear o mercado em busca de um possível substituto.

De acordo com o jornal ‘Corriere Dello Sport’, o nome ideal encontrado pelo Manchester foi o de Sergej Milinković-Savić, meio-campista de 25 anos que pertence à Lazio. O sérvio é uma das referências técnicas da equipe da capital italiana há longa data, e soma doze participações diretas para gols na temporada 2019/20 (cinco gols e sete assistências).

Apesar de seu valor de mercado ser estipulado em 64 milhões de euros no ​Transfermarkt, seu longo contrato ainda por cumprir, renovado recentemente até meados de 2024, pode obrigar o United a oferecer cifras bem maiores. Especula-se que a Lazio só aceitará abrir conversas em ofertas a partir de 100 milhões de euros (R$ 559 milhões na cotação atual). Vale lembrar que para contratar Pogba em 2016, o clube inglês desembolsou 105 milhões de euros.

