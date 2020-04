Mané diz que estava pensando em outro gigante da Premier League antes de fechar com o Liverpool

​Craque, Sadio Mané confessou que estava interessado em grande rival do Liverpool antes de acertar com o clube em 2016. À época, o badalado atacante do modesto Southampton começava a chamar atenção do futebol mundial, mas oscilava demais e era dado como um investimento de alto risco.

Em meio aos altos e baixos, o senegalês fez uma grande partida contra os Reds, quando saiu do banco para marcar dois gols e garantir a vitória por 3 a 2 sobre o time de Anfield, e encaminhou sua transferência para o liverbird. Porém, em entrevista ao ‘The Times’, o atacante revelou que não estava pensando no Liverpool naquela oportunidade.

“Nós [ele e seu agente] estávamos pensando no Manchester United”, afirmou o camisa 10. “Foi um momento difícil para mim. Eu estava no banco e pensei que ninguém me ligaria, mas fiquei feliz que ele [Klopp] me ligou e disse que não pensava que eu era um rapper”, acrescentou.

Recentemente, o treinador alemão afirmou que não contratou Mané quando treinava o Borussia Dortmund por pensar que ele parecia um rapper. “Ele era muito jovem, usava um chapéu de beisebol, uma roupa toda estilizada. Parecia um rapper em início de carreira. Eu lembro de ter olhado e pensado que não tinha tempo para me dedicar a ele”, disse o comandante.

O assunto, no entanto, ficou no passado e os dois construíram uma grande relação em Anfield, com Sadio Mané ganhando cada vez mais protagonismo e fazendo parte de um dos ataques mais poderosos do mundo ao lado de Firmino e Mohamed Salah. E Klopp se consolidando cada vez mais como um dos melhores treinadores do planeta.

“Eu realmente tenho muita sorte de jogar ao lado desses jogadores. É fácil, eles sabem quando, onde e como te dar a bola, especialmente para que você possa mostrar sua qualidade”, completou.

