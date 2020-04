Mano Menezes ‘nega’ Corinthians; Tiago Nunes deve seguir no cargo

​Sondado, Mano Menezes diz ao ​Corinthians que Tiago Nunes deve continuar até o final da temporada. O renomado treinador acredita que a melhor forma do Alvinegro Paulista superar os problemas deste começo de ano é seguindo com os trabalhos do jovem comandante. Outras questões também pesaram para tal direção.

De acordo com informações do ​GloboEsporte.com, o Timão procurou o técnico campeão da Copa do Brasil de 2009 e do Paulistão daquele mesmo ano, mas não enviou nenhuma proposta. O bate-papo, no entanto, não seguiu como ‘esperado’, considerando a indicação de Mano para permanência de Tiago Nunes.

Inicialmente, acreditava-se que a possível grande relação entre Mano Menezes e Andrés Sanchez, presidente do Corinthians, seria o diferencial para um sinal positivo do treinador. Contudo, apesar do bom relacionamento entre os dois, não houve nenhum direcionamento para um “ok”. Vale destacar também que a situação política (ano eleitoral) também pesou contra.

Ciente dos bastidores do Timão, Mano Menezes sabe que ele, Tiago Nunes ou qualquer outro treinador não vai ter vida fácil para trabalhar no clube em 2020. O ano eleitoral, junto aos muitos grupos políticos, deve deixar o ambiente bastante tenso, além de colocar à prova o nome de quem estiver associado a Andrés Sanchez.

Nas próximas semanas, Mário Gobbi deve ser anunciado como candidato das oposições e assim se unir aos grupos de Felipe Ezabella, Antônio Roque Citadini e Romeu Tuma Júnior. A situação ainda não definiu um nome, mas é provável que entre com Duílio Monteiro Alves. Independente das eleições, sem Mano, Tiago Nunes deve seguir no cargo.

