Manu Gavassi encontra fã na porta do hotel e dá presente

Manu Gavassi está sumidinha desde que saiu do Big Brother Brasil 20. A terceira colocada do reality show ainda não conseguiu falar com os fãs, já que seu celular está em São Paulo, e ela ainda ficou sem voz, não conseguindo aparecer no programa Encontro, da Fátima Bernardes, que precisou ser adiado.



Porém, ao sair do hotel no Rio de Janeiro na última terça-feira (29), ela fez a alegria dos admiradores que a esperavam na porta do local, parando para fotos e esbanjando simpatia.



Quem é Manu Gavassi, terceira colocada do BBB20?



Manu apareceu de máscara para se proteger do coronavírus, seu famoso chapeu verde limão e um macacão jeans, toda estilosa.



Antes que ela entrasse no carro para ir para São Paulo, um fã pediu para que ela lhe presenteasse com o chaveiro de sua mochila do BBB e ela prontamente acatou o desejo dele, entregando o pingente de estrela dourada.



“Gente, eu ganhei um pingente da Manu! Olha! Sua linda, obrigada. Boa viagem e bom descanso, aproveite o sucesso”, disse ele.



Manu ganha surpresa do namorado Igor



Durante conversa com Ana Clara e Fernanda Keulla, Manu Gavassi foi surpreendida pelo namorado, Igor. Durante uma chamada de vídeo, em que estava ainda com a irmã de Manu, o rapaz se declarou para a cantora.



“Meu amor! A gente está morrendo de saudades, meu amor”, disse Igor.

Manu perguntou: “Você não desistiu de mim em nenhum momento, Igor?”. Ele respondeu: “Jamais! Eu estou morrendo de saudades. Eu tenho um orgulho absurdo, você foi uma pessoa maravilhosa.”



Manu Gavassi sobre pós-BBB: ‘Não entendi direito ainda’



Igor ainda falou do pedido de namoro feito por Manu no Big Brother Brasil.



“Gente, foi surpreendente. Acho que eu nunca passei por uma situação dessa na minha vida. Foi tão intenso… Eu e a Manu, em todo esse tempo, ela achou que a gente fosse ficar distante… E a cada dia que eu olhava lá dentro do programa, todas as atitudes… Só conseguiu aumentar o sentimento que eu tinha aqui fora. Meu amor, eu estou morrendo de saudades. Eu estou completamente apaixonado. E eu quero que você chegue logo. Eu quero te abraçar, te beijar… Eu estou morrendo de saudades”, afirmou.



Manu ficou chocada: “Você é louco. Meu Deus, gente… O que é isso? Catarina, pelo amor de Deus!”.







