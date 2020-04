Manu Gavassi já venceu na vida mesmo se não vencer o BBB20

Duvido que alguém vá lembrar do Big Brother Brasil 20 sem pensar em Manu Gavassi, a cantora que participou do Paredão histórico do programa com 1 bilhão e meio de votos, que tirou de letra o Quarto Branco e ainda apertou o botão, que ironizou os Jogos da Discórdia, que enlouqueceu o Big Boss com sua perspicácia e seu jeitinho marrento e, claro, que ‘causou’ na edição, não só com os participantes, mas também com a produção.



Além disso, a sister viralizou na web, fez o maior sucesso fora da casa e até mesmo atraiu famosos para assistirem, comentarem, votarem e até brigarem com as torcidas alheias para que ela continuasse no jogo, principalmente sua melhor amiga, Bruna Marquezine, que ‘quebrava’ a internet cada vez que a cantora estava na berlinda.



É fato que Manu Gavassi já venceu, mesmo se não ganhar o um milhão e meio. O prêmio final, para a artista, seria apenas um ‘a mais’ depois de tudo que ela já conquistou na vida real.



Por isso, nós do OFuxico preparamos uma lista dos motivos para mostrar esse sucesso todo da sister. Confira!







1- A mais seguida do Instagram











Manu Gavassi é a participante do BBB20 que mais conseguiu seguidores no Instagram. A cantora, atualmente, está com 12,5 milhões em sua conta no Instagram.



Ela é a terceira pessoa mais seguida da história do Big Brother Brasil, ficando atrás apenas de Sabrina Sato (26,5 mi) e Grazi Massafera (20,2 mi), que consolidaram carreiras de atriz e apresentadora após saírem do confinamento.







2- Rainha do marketing











Quem trabalha com internet sabe que não é só número de seguidores que importa, mas também o engajamento deles com o seu conteúdo. Manu Gavassi sabe muito bem disso e até mesmo preparou toda uma estratégia antes de entrar no BBB20.



Para que seus antigos seguidores não fiquem sem postagens novas e seus novos seguidores conheçam seu trabalho, a cantora preparou toda uma sequência de postagens e deixou mais de 130 vídeos prontos para que sua equipe poste. Tudo interativo, jovial e tudo a ver com as diversas experiências que ela estava vivendo no Big Brother Brasil, para parecer que ela estava publicando tudo de lá de dentro e para ter muita interação com seus admiradores. É claro que isso chama muito a atenção dos fãs e também de grandes marcas, pois sabem que ela dá conta do serviço.







3- Sucesso em vendas











Inclusive, algumas marcas já puderam até ter esse gostinho de serem divulgadas por Manu Gavassi e fazerem o maior sucesso. A C&A, por exemplo, que patrocinou algumas ações dentro do Big Brother Brasil 20, viu a venda de alguns de seus produtos dispararem em vendas e foi graças à sister, porque foram os looks que ela escolheu para usar na casa.



Em menos de três horas que ela usou um dos figurinos, o item até ficou esgotado e a marca reconheceu que isso foi porque Manu usou. Uma semana depois, só dava seu visual em frente às lojas por todo o País.



A cantora também usou muitas peças da marca Calma, que foram inclusive algumas das roupas que usou em seus vídeos de divulgação no Instagram.Todas esgotaram em menos de um dia no site.



Outra marca que viu seu produto esgotar após Manu Gavassi entrar na jogada foi a Vitrola Raveo azul bebê que ela ganhou em uma ação das Lojas Americanas. O item em um dia já não estava mais disponível pois compraram todo o estoque.







4- Lançadora de tendências











Além de suas roupas que eram fáceis de achar nos sites patrocinadores, ainda rolou uma busca alucinada por um outro item que fez o maior sucesso no programa e na web: sua sandália vermelha. O tal sapato deu o que falar e dividiu opiniões, virando até meme nas redes sociais. Todo mundo começou a ir atrás dele para comprar um igual.



A marca Melissa foi inteligente e logo criou um bem parecido. Não deu outra: esgotou no site em menos de um dia e aumentou ainda mais a procura pelo bendito calçado.



Outra moda que Manu Gavassi lançou foi o rabo de cavalo com o lencinho na cabeça. É fato que muitas meninas já usavam, mas foi a cantora surgir com o penteado no BBB20, que logo muita gente copiou e bombou o conteúdo de como fazer e como usar igual.



Não podemos esquecer também das sombras coloridas e do delineador branco, que além de bombarem fora da casa, até as sisters confinadas resolveram adotar.







5- Ela dá aula











Manu não só inspira com sua personalidade e seu talento empreendedor, mas também é muito inteligente e engajada na luta feminista. Isso faz com que muitas meninas jovens queiram ir atrás de seus ensinamentos e aprofundar nos assuntos que a cantora já tratou no programa.



Um exemplo disso é que ela usou a palavra ‘Sororidade’ durante a indicação dela em Felipe Prior e o brother, assim como muita gente, não estava familiarizado com o termo e questionou o que significava. Como Manu estava brava, logo soltou uma ‘patada’ para que ele pesquisasse sobre o tema quando saísse da casa.



Não sabemos se ele, de fato, fez isso. Mas não é que o público fez com que a pesquisa pela palavra aumentasse em 250% logo após ela falar no programa?







6- Participante mais buscada











E não é só o que ela fala que rende pesquisas na internet. Ela por si só já foi a participante do BBB20 mais buscada no Google desde as primeiras semanas de confinamento, não tendo ninguém conseguido superar sua marca de quantidade por segundo.



Não só isso, mas foi também a terceira mais pesquisada nos assuntos em geral. Nas apurações do site de pesquisa, a lista tinha BBB20 em primeiro, Bolsonaro em segundo e Manu Gavassi vindo logo em terceiro, com 1 milhão e 220 mil buscas logo de cara.



Além de tudo isso, a cantora também foi a que mais recebeu comentários e hashtags por minuto no Twitter e Instagram.







7- Bombando nas paradas de sucesso











A Billboard é uma revista muito famosa nos Estados Unidos, especialista no mundo da música e que faz apuração e tabelas com os maiores sucessos mundiais e as músicas mais vendidas.



No início de abril, Manu Gavassi ficou no Top 5 do Social50 da Billboard, sendo a primeira brasileira a alcançar essa marca e ‘debutar’ na parada. Isso quer dizer que a cantora fez tanto sucesso, que foi uma das mais ouvidas dentre artistas do mundo inteiro. A revista também aclamou Manu como ‘artista em ascensão’, aumentando os olhares ‘gringos’ para a artista.



No Spotify, a sister também alcançou a marca de 1 milhão de ouvintes mensais e 12 milhões de seguidores, além de ter retornado seu hit Planos Impossíveis ao top 50 da plataforma, mesmo depois de 10 anos de lançamento.







8- Shows lotados











Antes de entrar no Big Brother Brasil 20, Manu Gavassi preparou tudo para alavancar sua carreira musical. Ela não só lançou um clipe novo enquanto ainda estava confinada, como ainda divulgou sua próxima turnê, marcada para acontecer logo depois que o reality show acabar.



A cantora escolheu algumas cidades brasileiras para se apresentar a partir de junho. Como estamos com a pandemia de coronavírus, não se sabe ainda se será adiada ou não, mas praticamente todos os ingressos foram vendidos, além dos fãs estarem implorando para que ela vá para outros lugares também.







9- Antigos sucessos voltando à tona











Além de músicas antigas de Manu Gavassi estarem voltando a serem ouvidas nos streamers de música e filme, clipes e websérie voltando a serem assistidos e ganhando cada vez mais novos fãs, outra obra da cantora voltou à tona.



Não é só de música, atuação e vendas que Manu Gavassi entende. Ela também escreve! Seu livro Olá Caderno, de 2017, esgotou após a estrela entrar no Big Brother Brasil 20 e precisou ter uma reimpressão em massa para dar conta de toda a demanda por ele.







10- Coreografia viral











Para finalizar, claro que não podemos deixar de citar a coreografia viral de Don’t Start Now, música de Dua Lipa.



A dança que Manu Gavassi inventou para o hit virou o maior sucesso na internet, com muitas pessoas reproduzindo nas redes sociais. Seu vídeo de dentro da casa bombou tanto, que chegou até na cantora internacional, que logo compartilhou e levou o público à loucura.



Vale também destacar que Manu foi a responsável por impulsionar ainda mais o single da artista. A faixa teve pico de audições depois que a sister começou a fazer sua performance.



E como a sister ensinou para todos os brothers como se fazia, isso virou tão a cara da edição, que o Big Boss até mexeu os pauzinhos para que Dua Lipa fizesse um show por transmissão ao vivo para os participantes. Que sucesso!



Se você não acha que todos esses itens anteriores fizeram Manu vencer o jogo da vida, agora precisa concordar que, para um fã, ser notado pelo seu ídolo já te faz zerar tudo, não é mesmo? É, Manoela, parece que você ganhou!