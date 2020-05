Manu Gavassi ‘some’ após o BBB20 e web repercute. Entenda!

Só fazendo ainda mais sucesso, após a participação no Big Brother Brasil 20, Manu Gavassi acabou ficando entre os assuntos mais comentados do Twitter, nesta quinta-feira (30).



Depois de ter feito várias gravações, antes de ser confinada, principalmente para seu feed do Instagram ser atualizado durante todos os dias de confinamento, a famosa artista tem estado um tanto distante das redes sociais, desde a grande final do reality.



Manu Gavassi encontra fã na porta do hotel e dá presente



Não apenas com palavras, mas até com os mais divertidos memes, muitos internautas defenderam tal ausência de Manu na internet, usando as palavras Ela faz o sumiço dela, que, aliás, ficaram nos trending topics.



Ao ser questionada sobre o assunto, pelo Instagram oficial de Nana Rude, a própria cantora e atriz acabou só deixando os fãs ainda mais curiosos.



“Surpresas vindo”, respondeu Manu, deixando certo clima de mistério no ar.



Vale lembrar que ela ficou em terceiro lugar na atração, que teve a médica Thelma de Assis como sua grande vencedora, este ano.



Manu Gavassi sobre pós-BBB: ‘Não entendi direito ainda’







Eu estava obcecada passava 80% do meu dia querendo que a Manu aparecesse, e nos outros 20% atualizava a página do Instagram dela pra ver se ela postou alguma coisa. Ela faz o Sumiço dela pic.twitter.com/bsWKrYDYUz

— Giranu(@FadinhaManuFC) April 30, 2020







Estamos estilo @rafakalimann_ a procura da Manoela e olha como ela deve tá. ELA FAZ O SUMIÇO DELA



Essa cena foi épico pic.twitter.com/KET1RcNhYw

— tipo diario (@fiftharmonyCamz) April 30, 2020







Se a Manu sumida já faz sucesso, imagina ela aparecendo… ELA FAZ O SUMIÇO DELA pic.twitter.com/XVJLh0utVg

— (@RanuPortal) April 30, 2020



Presente para fã











Manu Gavassi está sumidinha desde que saiu do Big Brother Brasil 20. A terceira colocada do reality show ainda não conseguiu falar com os fãs, já que seu celular está em São Paulo, e ela ainda ficou sem voz, não conseguindo aparecer no programa Encontro, da Fátima Bernardes, que precisou ser adiado.



Porém, ao sair do hotel no Rio de Janeiro na última terça-feira (29), ela fez a alegria dos admiradores que a esperavam na porta do local, parando para fotos e esbanjando simpatia.



Quem é Manu Gavassi, terceira colocada do BBB20?



Manu apareceu de máscara para se proteger do coronavírus, seu famoso chapeu verde limão e um macacão jeans, toda estilosa.



Antes que ela entrasse no carro para ir para São Paulo, um fã pediu para que ela lhe presenteasse com o chaveiro de sua mochila do BBB e ela prontamente acatou o desejo dele, entregando o pingente de estrela dourada.



“Gente, eu ganhei um pingente da Manu! Olha! Sua linda, obrigada. Boa viagem e bom descanso, aproveite o sucesso”, disse ele.