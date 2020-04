Maraisa sobre álcool em live: ‘Temos que enganar o povo?’

A dupla Maiara e Maraisa fez uma divertida apresentação na quinta-feira (23), em uma live show transmitida pelo canal de YouTube das sertanejas.



Em alguns momentos do encontro, Maraisa se mostrou irritada com a proibição de bebida alcoólica, soltando várias indiretas no decorrer do evento online.



“Quero ver quem vai me prender, eu tô na minha casa”, disse ela, logo de cara.



Por mais de três horas, as irmãs cantaram diversos sucessos da carreira. Recomendaram algumas lives de outros artistas, que ainda vão acontecer e tornou a alfinetar sobre o assunto que tanto a incomodava.



“Já falei com a Marilia Mendonça. ‘Nóis’ já se embriagou todo dias, mas ta só guardando o ‘figo’. Não pode dizer que ‘nóis’ bebe? Por que temos que enganar o povo?”, soltou ela, que completou:



“Eu tô ‘bêba’. Quem mais?”, soltou.



Os fãs curtiram os hits tocados pelas duas.







Surpresa romântica







Recentemente, Maraisa, da dupla com Maiara, resolveu fazer uma surpresa romântica para o namorado Fabrício Marques.



Em seu Instagram Stories, a cantora mostrou que preparou um café da manhã na cama para o amado.



“Olha o que eu vou aprontar! Vou fazer uma supresinha. Estou muito mudada”, disse ela.



Em outro vídeo, a sertaneja aparece entrando no quarto com uma bandeja com pão de queijo, frutas, entre outras coisas.



“Bom dia, amor! Olha o que eu trouxe para você”, disse ela.



“Não acredito, meu amor. Que delícia”, respondeu ele.



Maraisa e Fabricio assumiram o relacionamento publicamente em março.