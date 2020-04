Marcello Melo Jr. mostra rosto da filha: ‘Já está me mudando’

“’Oi, Mundo Louco’. Bom, vou começar o texto com uma ‘metáfora’ para a vida de Homem: ‘Está para nascer a mulher que vai mudar a minha vida!’. E assim se fez… Dia 25 de um Lindo Sábado de Abril, às 9:26h da manhã, com 48cm e 2,830kg… Nasce MAYA. A Mulher, mesmo que ainda tão pequenina, já está mudando minha vida. Deus é tão grande, tão bom, tão sábio… Que, no meio de toda essa loucura em que o mundo se encontra… Ele me apresenta um novo mundo, e eu terei que ensinar um Mundo para ela… Tomo então, a liberdade de citar as lindas palavras de sentimentos tão puro, na música: ‘Espatódea’, de Nando Reis. A mesma que estou escutando enquanto escrevo… ‘Não sei se o mundo é bom? Mas ele ficou melhor, quando você chegou E perguntou: Tem lugar pra mim?’. Tem meu Bebê, e já te esperava a muito tempo. Um lugar Lindo, cheio de Amor e Carinho. Bem pertinho do seu ouvidinho quando dorme no meu colo. No meu coração!!! Por toda minha vida! Te amo”, foi o emocionante texto que o artista compartilhou, por meio da rede social, na ocasião.



É dia de festa na vida do ator Marcello Melo Jr. afinal, nasceu, no último sábado (25), Maya, sua primeira filha com Dayane Bartoli.



Por meio de seu perfil oficial no Instagram, a psicóloga e atriz compartilhou fotos do nascimento da pequena, fazendo ainda uma bela declaração de amor.



“Renasci. O amor mais puro eu conheci. No dia 25 de abril nossa Maya nasceu”, escreveu ela na legenda.



Os seguidores comemoraram com o casal, mandando mensagens carinhosas pelo nascimento da menininha.



“Deus abençoe”, “Que Maya te traga muitas Felicidades”, “Parabéns, que princesa linda”, foram algumas das declarações feitas.



Dayane e o ator, que já foi visto em produções da Globo como Bom Sucesso, Sol Nascente, entre outros, não vivem juntos. Marcello não assumiu nenhum relacionamento, desde que terminou seu namoro de quatro anos com a atriz Caroline Alves.



