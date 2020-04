Marcelo Bimbi quebra quarentena e joga futvôlei na praia

Apesar do pedido das autoridades para que todos respeitem o período de quarentena, por conta da pandemia do coronavírus, Marcelo Bimbi decidiu, neste domingo (26), se reunir com amigos na praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

O marido de Nicole Bahls foi clicado de sunga jogando futvôlei com outros colegas.



Bimbi estava sozinho desta vez. Mas, o modelo e Nicole são apaixonados pelo mar.



Em março, antes do período da quarentena, os dois chegaram a serem vistos nas areias da Barra da Tijuca.



Cheios de amor, os pombinhos trocaram carinhos e beijaram muito durante o passeio, além de exibirem a boa forma. Nicole ainda investiu em uma viseira com estilo de palha para se proteger e compor o visual com um biquíni em tons de rosa e laranja mais claros.



Maternidade







Em participação no programa Sensacional de Daniela Albuquerque, exibido semanalmente na RedeTV!, Nicole Bahls chegou a comentar sobre se tornar mamãe.



Casada há dois anos com Marcelo Bimbi (com quem também venceu o Power Couple Brasil 2019), a modelo não descartou por completo a possibilidade de aumentar a família.



“Marcelo já é pai e eu já sou tia. Já mato essa vontade”, declarou ela, antes de afirmar que ainda assim não descarta a possibilidade.



“Estou prorrogando. Penso em congelar os óvulos. Já estou com 34 anos e a idade recomendada [para isso] é 35”, contou.



Quando questionada sobre como conheceu o amado, a musa revelou ter sido de uma maneira bastante inusitada: assistindo a um reality show.







“Eu assistia o Marcelo e acabei me apaixonando. Falei: ‘Vou dar um jeito dele me ver. Como a gente vai se conhecer? Essa [festa da final do programa] é a única chance”.



Quanto ao casamento, este aconteceu em dezembro de 2018, com uma festa no Rio de Janeiro, e Nicole realizou o sonho de subir ao altar com a palavra do padre Fábio de Melo.



“Foi maravilhoso! Marido podia ser qualquer um, mas o padre tinha que ser o Fábio de Melo”, afirmou.



“Casar na Igreja Católica é uma vez só. Eu não vou queimar minha ficha”, disse ela após ser questionada se enviou um detetive para vigiar Marcelo.



Por fim, Nicole disparou um comentário sobre sua aparência, dizendo sempre ter sido mais simpática do que bonita.



“Nunca fui muito bonita, não. Sempre fui simpática. Tenho noção da realidade”, concluiu.