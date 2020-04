Marcelo Camelo cria Instagram e mostra vida pessoal na web

Sempre muito discreto, quando se trata da vida pessoal, Marcelo Camelo surpreendeu muitos fãs, ao criar, recentemente, um perfil oficial no Instagram.



Por meio da rede social, o famoso artista, aliás, tem compartilhado vários momentos da rotina, inclusive em casa e envolvendo, claro, a música.



Em um dos cliques que já compartilhou, ele aparece bem grudadinho com a esposa, a também artista Mallu Magalhães.



Os dois estão juntos há mais de dez anos e são pais da fofíssima Luisa, que está com quatro aninhos de idade e nasceu em Portugal.



A maioria das imagens que Marcelo Camelo tem postado, na rede social, são em preto e branco e têm rendido inúmeros elogios, por parte dos internautas.



Conhecido principalmente como um dos integrantes do Los Hermanos, atualmente, Marcelo também tem seguido carreira solo.



Até o presente momento, ele já conta com mais de 43 mil seguidores, em seu perfil na rede social de sucesso.



















Show no Rio











Famosos também são fãs! Ainda no ano passado, artistas como Deborah Secco, Fernanda Paes Leme e Marcos Veras estiveram no show da reunião do Los Hermanos, grupo liderado por Marcelo Camelo, no Maracanã.



Conhecidos pelo hit estrondoso chamado Anna Julia, a banda esteve em atividade contínua até 2007, quando anunciaram o encerramento. Com um repertório de músicas antigas e novas, o ritmo romântico ambalou vários casais de celebridades, entre eles Renato Góes e Thaila Ayala.



As atrizes Nathalia Dill, que usou uma calça xadrez ao estilo pentacourt, e Marina Moschen posaram juntinhas para a foto. Os pombinhos Yanna Lavigne e Bruno Gissoni também prestigiaram o espetáculo.



