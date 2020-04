Marcos Braz abre o jogo sobre Cavani no Flamengo

Nos últimos dias, a notícia que agitou os torcedores flamenguistas nas redes sociais foi o possível interesse do Fla em Cavani. Apesar do empresário do atacante ter revelado uma sondagem do Mais Querido, o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, negou em entrevista ao Fox Sports.

“Não tem. Cavani tem aquela situação de estar livre em julho, Ibrahimovic também está. Vem os filósofos do mercado pensando… Os filósofos do mercado estão sempre atentos. Mais do que a imprensa, mais do que o clube.”

Em entrevista ao site Tuttosport, o empresário do atacante Cavani, revelou que o Flamengo teria sondado o jogador. Outros clubes do Brasil como Palmeiras e Internacional também teriam procudado informações do atleta.

“Para ser honesto, tudo pode acontecer, pois existem muitos clubes interessados em Edinson. Até o momento, não há nenhum contato com os Azzurri (Napoli). Recebemos sondagens da América do Sul com Flamengo, Palmeiras, Internacional de Porto Alegre e Boca Juniors”, revelou o agente.

O vínculo do jogador com o PSG vai até junho deste ano, desta forma, o Cavani já pode assinar um pré-contrato. Com a pandemia de COVID-19, o jogador viajou para o Uruguai para passar esse período de paralização do futebol ao lado de seus familiares.

Andrés Sanches, presidente do Corinthians, chegou a revelar uma conversa no começo do ano para saber valores do atacante, que custaria aproximadamente 52 milhões de reais (10 milhões de euros) por ano.