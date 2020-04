Mari Gonzalez deixa hotel com Jonas após sair do BBB20

Mari Gonzalez foi a eliminada da última terça-feira (21) do BBB20, tendo conquistando seu espaço dentro do reality show e conquistando o quinto lugar.



Como de costume, ela passou esta quarta-feira (22) em um hotel na Zona Oeste do Rio de Janeiro, recebendo visitas de fãs e do noivo Jonas Sulzbach.



Já no final da tarde, o casal de ex-BBBs foi visto saindo do hotel na qual Mari estava hospedada, e esbanjaram muito amor um pelo outro.







Jonas ajudou Mari a carregar sua mochila com as coisas que levou para o programa, e em dado momento, os dois chegaram a se beijar.







Quanto aos looks de ambos, eram bastante casuais, com Jonas usando camiseta regata e shorts e Mari de vestido com saia longa.







Mari é pedida em casamento por Jonas







Por ter sido a eliminada do último paredão, Mari participou pela manhã do Encontro com Fátima Bernardes, da TV Globo, aonde abriu seu jogo sobre sua participação no reality.



Na ocasião, a influenciadora digital relembrou a polêmica briga entre os homens e mulheres da casa, que se deu por uma tentativa deles de ‘seduzirem’ a sister e fazê-la se ‘queimar’ com o público por ser infiel no relacionamento com Jonas Sulzbach. É claro que a estratégia não deu certo e os brothers foram desmascarados por Marcela e Gizelly na época.



Ao assistir com mais detalhes o ‘plano de sedução’, Mari afirmou que foi um baque muito grande, pois os considerava seus amigos verdadeiros.



“Para mim, aquele momento foi um baque muito grande. Foi a minha maior decepção no programa, porque eu não esperava. Algumas pessoas envolvidas andavam comigo, brincavam, ficava junto e quando recebi a notícia foi um choque muito grande. Eu fiquei até sem reação (…) Os que me pediram desculpa, eu perdoei. O perdão não é para a pessoa, é para mim, me fez bem aquilo. Mas indignada eu fiquei. Muito triste”, declarou.



Durante o programa, Fátima também fez uma pergunta que mandaram pelas redes sociais sobre Lucas, um dos brothers envolvidos nessa polêmica e que foi apontado como o pivô para o plano acontecer.



A internauta questionou se ela teria ficado com o fisioterapeuta caso não tivesse descoberto que se tratava apenas de uma estratégia para queimá-la.



“Essa pergunta é surreal. Eu tenho namorado, sou apaixonada, quero casar com ele, ter uma família. Jamais ficaria com o Lucas”, enfatizou Mari.



E por falar no namorado, a influenciadora fitness ainda foi surpreendida ao vivo. A apresentadora contou em primeira mão que Jonas tinha a pedido em casamento enquanto ela ainda estava no Big Brother Brasil.



“Como assim, gente? Eu soube por cima que teve um vídeo com meu pai e minha mãe. Isso aqui é em primeiro mão, não estou sabendo direito, você que está me contando”, disse ela, envergonhada.



Mari e Jonas se encontraram logo que ela deixou o reality show, mas parece que ele ainda não tinha falado que queria atualizar o status de relacionamento com ela. Quando soube por Fátima, ficou feliz da vida.



“Ele falou que teve uma conversa com meu pai e com a minha mãe. Que o meu pai falou que a gente nasceu para ficar junto. Mas pedido de casamento não estou sabendo, não”, confessou, abrindo o sorrisão.



