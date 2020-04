Mari Gonzalez sobre BBB20: ‘Virei uma máquina de memes’

Mari Gonzalez chegou muito perto do prêmio, mas deixou a casa mais vigiada do país menos de uma semana do confinamento acabar. Com 54,16% dos votos, ela foi a escolhida para deixar a casa em Paredão contra Babu e Manu.



Assim que deixou a casa, a influencer deu uma entrevista ao site oficial do BBB20 e falou que, apesar disso tudo, está muito feliz por sua trajetória.



“Independente de ter saído, ter chegado entre os cinco, para mim, é surreal. Quando a gente entra é claro que fica na expectativa e esperança de chegar à final, é um sonho. Mas ir tão longe é muito gratificante, a gente fica muito orgulhoso de si mesmo. Nesse final, apesar de estar insegura, eu estava muito grata e isso me confortou muito. Eu mantinha o pensamento positivo. Acho que tudo em que a gente pensa muito e acredita acontece, então eu mentalizava muito isso. Mas uma coisa é acreditar, outra coisa é realmente chegar entre os cinco. Foi surreal”, disse.



E, se tem uma pessoa que divertia o público fora da casa, era Mari Gonzalez. Em diversas situações, ela não entendia as coisas direito, as cenas de choro com a Flay e o jeito espontâneo também renderam bastante. Para Mari, isso é muito legal.



“Eu sei do meu jeito louco de ser, mas eu não sabia que eu era uma máquina de memes (risos)! Tem meme de tudo quanto é jeito. Vi aqui fora que eu não escutava nada, estou me dando conta disso agora! Falavam uma coisa e eu entendia outra nada a ver. Era cada coisa que saía dessa minha cabeça… Eu vou usar esses memes todos. Só quero saber dos memes, dos problemas não quero saber! (risos)”, afirmou.



Mari ainda revelou que o BBB20 será inesquecível e um “marco” em sua vida, mas revelou o que poderia ter feito diferente para tentar chegar à final do reality show.



“Talvez em um momento do jogo eu pudesse ter sido mais estratégica. Mas, ao mesmo tempo, eu fico feliz de ter sido eu mesma e agido do meu jeito. Então tem dois lados. Acho que a torcida também faz grande diferença, ainda mais agora na final, e eu não tinha mais aliado nenhum dentro da casa. A força das torcidas juntas conta muito e isso pode ter dado uma atrapalhada. Talvez eu pudesse ter jogado mais, mas eu não sei se eu faria assim porque eu estou tão feliz de ter agido do meu jeito, com a minha essência”, afirmou.



