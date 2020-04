Maria Melilo doa 1,6 toneladas de alimentos

Ciente das dificuldades dos moradores de Itanhanhém, na Baixada Santista, em São Paulo, em virtude do isolamento social por conta do novo coronavírus, Maria Melilo e sua mãe a médica e pastora Alicia Inês Jurado, arrecadaram 1,6 tonelada de alimentos através de amigos e empresários e doaram na quarta-feira (21) para a ABEELP (Associação Beneficente e Educacional de Evangélicos do Litoral Paulista).







“Diante da pandemia, sabendo da necessidade das pessoas sem condições de manterem seus lares, resolvermos ajudar”, disse Maria.















Por fazer parte do grupo de risco, em virtude do câncer que teve no estômago, em 2011, a campeã do BBB11 acompanhou a entrega de cestas básicas por meio de chamadas de video, ao lado da mãe, também pertencente ao grupo de risco em virtude da idade.







“A caridade é o amor e a ação social surge do amor ao próximo. É assim que nós, em parceria com pessoas que também prezam a caridade ou o amor, conseguimos ajudar aos necessitados”, completou Maria.