Mariana Rios passa quarentena em meio à natureza

Mariana Rios está passando a quarentena em contato com a natureza. A atriz e o noivo, Lucas Kalil, resolveram deixar a cidade e curtir o verde durante os dias em casa.



Nas primeiras semanas de isolamento social, ela estava em São Paulo, mas agora está próxima a uma represa na companhia do amado.



Mariana Rios cozinha ‘vestida’ com toalhas: ‘Fazer um bolo’



Mariana vem compartilhando alguns cliques em seus stories do Instagram enquanto curte o pôr-do-sol, passeia de barco e caminha entre as árvores.



Na última sexta-feira (24), a estrela publicou uma foto no lago com uma blusinha toda colorida e um chapeu grandão de palha.



Mariana Rios abre o álbum da despedida de solteira



“Na natureza”, escreveu ela na legenda.



O post conseguiu mais de 30 mil curtidas e muitos elogios dos 7,9 milhões de seguidores da musa.















Mariana Rios precisou adiar o casamento por causa do coronavírus



Mariana Rios tinha muitos planos para seu casamento com o noivo Lucas Kalil. De início, seriam duas cerimônias: uma celebração religiosa em março, em Minas Gerais, e uma festa em julho, na Suíça.



Porém, com a declaração de pandemia do coronavírus e o mundo em pânico com a doença, a atriz precisou fazer algumas mudanças em seu cronograma.



Em entrevista para a Vogue, ela explicou que não vai mais fazer a comemoração em terras suíças, em St. Moritz, focando apenas no casório em Araxá, sua terra natal, porém só no final do ano, sem data definida por enquanto.



O grande dia contará com cerca de 400 pessoas e os preparativos continuam a mil. O registro civil também acontecerá na mesma data e seguirá com um almoço para amigos e familiares de Mariana e Lucas.



Sobre o vestido, é claro, a bela fez o maior suspense e precisaremos aguardar o evento para conferir o modelito.



Até o destino de lua-de-mel de Mariana e Lucas continua uma incógnita. A artista afirmou que vão esperar ter a certeza da data do casório para que possam decidir onde passarão as núpcias.



