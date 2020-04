Mariana Ximenes surpreende com pijama feito de lençol

Mariana Ximenes está toda empenhada na caridade e no amor ao próximo. Desta vez, ela mostrou um jeito bem inusitado de ajudar as pessoas mais necessitadas: por meio de um pijama diferentão.



Em seu Instagram, a atriz compartilhou duas fotos que foram tiradas por um fotógrafo por meio de uma videoconferência entre eles, já que não conseguem se encontrar para fazer o ensaio pessoalmente por conta da pandemia de coronavírus.



Mariana saiu belíssima nos cliques, que nem parecem que foram feitos através de uma tela. Porém, o que mais chamou a atenção mesmo foi que ela está vestindo um look feito com tecido reaproveitado de lençois do Hotel Emiliano.



Na legenda, ela explicou que seus seguidores também podem adquirir a peça e que toda a renda é revertida para a educação da Comunidade do Cantagalo, Pavão e Pavãozinho da ONG Meninos de Luz. Que bacana!



















Recentemente, Mariana Ximenes também recebeu elogios de seus seguidores do Instagram por ter feito o bem.



A atriz contou nas redes sociais que teve um dia de voluntária e ajudou a cozinhar cerca de 1,5 mil marmitas que serão distribuídas para a população carente.



“Sobre ajudar… Escrevo esse post já em casa, repassando o dia, emocionada com cada olhinho sob máscaras com que cruzei na cozinha hoje. Todos dedicavam seu tempo para preparar o tão sagrado alimento. Iniciamos o dia com uma oração. O chef Flávio, que começou no Capim lavando pratos, contou sua história – da Paraíba para São Paulo –, falou sobre fé, confiança, doação e amor pelo seu ofício de alimentar pessoas há 21 anos. Morena sempre falou pra mim sobre cozinhar com o coração. Hoje fui invadida por esse sentimento. Eu e meu amigo Bruno Couto- companheiro de todas as horas – unidos com mais uma equipe incrível, compartilhávamos as divisões de tarefas e chegamos à meta de 1500 marmitas distribuídas para ONGs, comunidades, asilos, moradores de rua. Eu sei, foi um dia, só um dia. Mas foi um dia inesquecível. Pretendemos mais. Estamos aceitando doações de insumos ou mesmo dinheiro para essa missão. Se todos fizerem um pouquinho, a gente fornece uma pitada de esperança para quem recebe, e, garanto, para quem fez – como nós. Saí com o coração vibrando, querendo fazer mais”, escreveu.



Mariana ainda falou da máscara que usou: “Hoje para cozinhar, usei essa máscara artesanal de tecido africano, que foi confeccionada por imigrantes, refugiados e pessoas transexuais, por meio de um trabalho digno, já que necessitam de renda para sobrevivência, nesse contexto de pandemia de COVID-19.”







