Mariana Ximenes volta a morar com a mãe, após separação

Mariana Ximenes é uma mulher dona de si e revelou, em entrevista ao jornal O Globo, que se separou do músico Felipe Fernandes e voltou a morar com sua mãe, em São Paulo, nesta quarentena, por conta do coronavírus.



Mari Ximenes felicita Paolla Oliveira com clique avassalador



“Me separei há pouco tempo. Agora estou com a minha mãe em São Paulo. Eu saí de casa com 17 anos para trabalhar e está sendo muito gostosa essa reaproximação. Tenho feito ioga e meditação, lido livros que estavam separados, visto séries e filmes”, disse sobre a rotina.



Ela ainda elogiou o trabalho dos jornalistas em meio à pandemia. “Também acompanho o brilhante trabalho dos jornalistas. Acho que são verdadeiros guerreiros para que a gente saiba o que acontece no Brasil e no mundo”, relatou ela.



Mariana Ximenes faz pose de topless durante viagem



Mariana completou à publicação que está sendo boa a quarentena no sentido de “se conhecer melhor”.



“Me permito ficar quieta, reflexiva, pensativa. A meditação ajuda porque com ela eu me conecto. Para mim, é fundamental para dormir melhor, pensar… Às vezes eu desligo meu telefone, fico horas sem vê-lo. Tudo isso soma. O fato de estar sozinha com a minha mãe depois de ter terminado um relacionamento há pouco tempo me faz mergulhar em mim. Tem sido uma viagem deliciosa de solitude. Podemos nos preencher com nós mesmas”, disse.



Mariana Ximenes fala de empoderamento feminino na moda



Na publicação, ela ainda falou da reprise de Chocolate com Pimenta, que está passando no canal a cabo Viva, novela na qual ela foi a protagonista.



“É marcante na minha carreira. Até hoje recebo mensagens e relatos emocionantes. Um fã me contou que assistiu à história de Ana Francisca em uma época em que estava desempregado. Ele começou a fazer bolos para fora e transformou a vida. É uma novela leve, com valores interessantes para os dias de hoje”, afirmou.



Paolla Oliveira toca violão e canta para pets na quarentena