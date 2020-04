Marido de Bella Falconi faz antes e depois de implante capilar

Ricardo Maguila, marido e empresário da musa fitness Bella Falconi, usou seu perfil no Instagram para mostrar o antes e depois do transplante capilar que fez há sete meses.



“Sete meses após eu ter feito o implante capilar com o doutor @thiagobiancoleal. Fiz uma montagem com um vídeo antigo que achei ontem com a Stellinha pequenininha pra vocês verem a diferença do meu cabelo. Eu não ganho nada com essas divulgações mas faço isto pra incentivar pessoas que tem vontade de fazer o mesmo mas ainda não criaram coragem”, escreveu ele na legenda da publicação. “O trabalho do doutor é impecável e merece ser divulgado o máximo possível porque além do meu médico, se tornou um amigo. A técnica usada foi a FUE. Não tem corte algum”, completou, alertando ainda que valores e técnicas devem ser avaliados por cada médico.







O profissional, por sua vez, ressaltou a importância de uma conversa para entender melhor a particularidade de cada indivíduo e também garantiu que o precedimenro não causa incômodos.



“Independente do motivo, genético ou relacionados aos hormônios masculinos, a decisão pela técnica que será utilizada depende do cirurgião, porque nem todos os pacientes podem ser submetidos ao mesmo método. O transplante capilar é simples e indolor.”



Renovação do amor







Bella Falconi decidiu realizar uma incrível viagem em família, para o México, principalmente para renovar seus votos de casamento com o marido, Maguila.



Para tal ocasião mais do que especial, a nutricionista e digital influencer ainda fez questão de caprichar na escolha do visual, combinando um vestido todo cheio de franjinhas com um estiloso acessório, que colocou na cabeça.



Por meio de sua própria página oficial no Instagram, ela, aliás, compartilhou várias fotos de arrasar, de sua cerimônia de renovação de votos.



“E diria sim, todos os dias da minha vida! (…) Foi lindo, emocionante é perfeito! Eu fiquei nervosa, pela terceira vez! Me deu borboletas no estômago, pela terceira vez. Gratidão a Deus por minha família e por meu marido!!!”, chegou a escrever Bella, na legenda de uma das publicações que fez.



Ela e Maguila são pais das fofíssimas Victória e Stella, que, aliás, também participaram de tal ocasião especial dos pais.



