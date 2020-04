Marília Mendonça derrapa no inglês mas arrasa cantando Adele

Marília Mendonça não cansa de surpreender! Seja nas famosas lives de sucesso ou se aventurando em clássicos do inglês, no “embrometion” do idioma como ela mesma diz.



Para espantar o tédio da quarentena, a artista pegou seu microfone, aqueceu as cordas vocais e mandou a ver na cantoria. Os artistas selecionados pela mãe do pequeno Leo foram de Adele, passando por Amy Winehouse.



Em seu karokê particular a cantora animou o público de maneira despretensiosa, nas músicas Back to Black e Someone like you.



“Some embromation to you”, disse ela, em um dos vídeos postados em seu Instagram.



Os fãs nem se importaram com esse pequeno detalhe e curtiram a nova versão da loira, que foi lá no fundo do baú, anos 2000, resgatar o hit I want it that way, da banda



Backstreet Boys, que fazia o maior sucesso na época, eram os queridinhos dos adolescentes.







Live quebrou a web







Marília Mendonça nem conseguiu dormir de tanta alegria! A sertaneja bateu recorde do Youtube durante live na quarta-feira (8).

Marília Mendonça superou a marca da dupla Jorge e Mateus conquistando 3,2 milhões de espectadores simultâneos. Os meninos haviam registrado 3,1 milhões, no dia 5 de abril.



Marília Mendonça celebra quatro meses do filho com bela festa



Marília Mendonça sobre quarentena: ‘Álcool, lives e fotos’

Durante a apresentação, Marília ficou de chinelo ainda mandou um recado para a amiga Maraisa, da dupla com Maiara.



“Esses dias ela mostrou a unha do pé dela no Twitter e disse: ‘Duvido vocês mostrarem a unha do pé. Olha ai, Maraisa, a vergonha que eu tô passando”, brincou Marília.



Depois, Marília falou o nome da irmã gêmea de Maraisa, Maiara, no meio da música Bebaça. Na web, Maiara reagiu. “Eu, Marília? Eu não tava não”, respondeu aos risos.



O show de Marília virou assunto na internet e muitos tietes deixaram reações na web.



Live de Marília Mendonça é o assunto mais comentado da web