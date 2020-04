Marília Mendonça é reverenciada pelo The New York Times

“Estamos fazendo história mundialmente”, festejou Marília Mendonça, em seu discurso no Instagram. A cantora foi citada pelo The New York Times, jornal norte-americano de renome.



A matéria destacava o sucesso das lives dos sertanejos no Brasil, aquecendo a quarentena dos internautas. A publicação ressaltou a apresentação virtual da artista, que bateu recorde de acesso: 3,3 milhões de acessos simultâneos, pelo canal de YouTube.



A famosa comemorou a conquista e fez alguns agradecimentos em sua rede social.



“Estamos fazendo história mundialmente! Muito obrigada a toda a equipe, mesmo que minúscula, envolvida e muito obrigada à minha equipe que está em casa, mas nem por isso torce contra. Está lá na saudade, torcida e espera de dias melhores e eles virão!”, iniciou ela, que completou:



“Cada pessoa que quebrou cabeça pra fazer isso acontecer com todos os movimentos limitados, equipe limitada, psicológico limitado, salário limitado e digo mais: não parem! Os números irão diminuir isso é normal, mas não é para isso que estamos aqui. Estamos construindo uma nova história, não só relacionada à filantropia, mas musical, profissional, empreendedora. Tenho orgulho dos nossos ‘fazedores de lives’. Seguimos!”, concluiu.







Inglês na quarentena



Cumprindo fielmente a quarentena proposta pelas autoridades de saúde, Marília Mendonça tem aproveitado bem o tempo livre. Além de se dedicar integralmente ao filho, Léo, de seu relacionamento com o músico Murilo Huff, a cantora goiana tem feito aulas de inglês.



Para não fazer feio, principalmente na pronúncia do novo idioma, a artista contou em seu perfil no Twitter, que tem um truque.



“Um dos métodos que tenho adotado pra memorizar expressões que eu não conheço: pego um livro em inglês e vou traduzindo. Quando tem alguma palavra que não conheço, busco o significado. Depois, recopio elas separados por substantivos, adjetivos e etc. Depois, vamos para o áudio livro, parando e escutando cada pedacinho e anotando. Fora as músicas, filmes e séries legendados que ajudam muito. Depois, tentem a legenda em inglês também. A gente vê que sabe mais que imagina”, explicou.



Uma seguidora percebeu que Marília estava lendo um romance erótico. O livro Fifty Shades of Grey, (50 Tons de Cinza) aparecia na imagem postada pela artista.



Sem perder o habitual bom humor, a cantora respondeu com emojis de olhos atentos.



