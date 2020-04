Marília Mendonça faz aulas de inglês na quarentena

Cumprindo fielmente a quarentena proposta pelas autoridades de saúde, Marília Mendonça tem aproveitado bem o tempo livre. Além de se dedicar integralmente ao filho, Léo, de seu relacionamento com o músico Murilo Huff, a cantora goiana tem feito aulas de inglês.



Para não fazer feio, principalmente na pronúncia do novo idioma, a artista contou em seu perfil no Twitter, que tem um truque.



“Um dos métodos que tenho adotado pra memorizar expressões que eu não conheço: pego um livro em inglês e vou traduzindo. Quando tem alguma palavra que não conheço, busco o significado. Depois, recopio elas separados por substantivos, adjetivos e etc. Depois, vamos para o áudio livro, parando e escutando cada pedacinho e anotando. Fora as músicas, filmes e séries legendados que ajudam muito. Depois, tentem a legenda em inglês também. A gente vê que sabe mais que imagina”, explicou.



Uma seguidora percebeu que Marília estava lendo um romance erótico. O livro Fifty Shades of Grey, (50 Tons de Cinza) aparecia na imagem postada pela artista.



Sem perder o habitual bom humor, a cantora respondeu com emojis de olhos atentos.



Troca de figurinhas



Ainda na terça-feira (28), Marília bateu um papo virtual com Maraísa, da dupla com Maiara, e as duas trocaram dicas sobre séries.



“Às vezes no silêncio da noite, eu fico aqui pensando em rever ‘Suits’ do começo”.



“Nunca vi… vou começar”, respondeu Maraísa.



“Amiga, você vai apaixonar no Harvey!”, sugeriu Marília.