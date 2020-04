Marina Ruy Barbosa revela grande ansiedade na quarentena

A quarentena em meio a pandemia do novo coronavírus pegou as pessoas de surpresa, que não esperavam terem de ficar tanto tempo em casa.



Marina Ruy Barbosa, que pode ser revista em Totalmente Demais na TV Globo, por meio do Twitter, revelou aos fãs que acordou nesta quarta-feira (22) em um estado alto de ansiedade.



“Nossa, acordei numa ansiedade grau máximo”, declarou a atriz na rede social.



Nossa, acordei numa ansiedade grau máximo. Coraçãozinho

— MARINA RUY BARBOSA NEGRÃO (@mariruybarbosa) April 22, 2020



Os seguidores de Marina Ruy Barbosa logo responderam ao tuíte com palavras de conforto, inclusive Agnaldo Silva, escritor da novela O Sétimo Guardião, também da TV Globo, na qual a artista atuava.



“Estamos todos aqui contigo. Beijos”, disse Agnaldo, que foi respondido com: “Te amo! Saudade demais de você”.



“Medita amor. Desliga o celular e respira… Fica bem”, “É uma sensação horrorosa, mas passa, sempre passa… melhoras pra você”, “Estamos todos juntos nessa Marina cada crise de ansiedade que não é fácil. Mas vamos passar por isso”, foram algumas das declarações feitas pelos fãs da atriz.



Estamos todos aqui contigo. Bjs

— aguinaldo silva (@aguinaldaosilva) April 22, 2020



Pedido à Globo por personagem desafiadora







Nesta semana, Marina Ruy Barbosa, que pode ser vista nas telinhas como Eliza, na novela Totalmente Demais, deu o ar da graça em uma live, em que conversou bastante com Any Gabrielly, a dançarina brasileira do fenômeno Now United.



Na transmissão Marina deu detalhes de sua conversa com a Globo para tirar um ano de estudos.



“Me dei o direito de dizer não. Como eu sou muito grata a todo mundo, pensava que, se estavam me chamando, era porque confiavam no meu trabalho. Então, tenho contrato com a Globo e quando conversei com eles, super entenderam. Disse que minha próxima personagem tem que ser desafiadora”, revelou.



Any Gabrielly ainda comentou que sonhava em ser atriz e Marina Ruy Barbosa fez o convite: “Ah, se você ainda tem esse sonho, quem sabe a gente ainda não faz uma novela ou uma série juntas, né?”.



No bate papo descontraído, a ruiva também comentou que não gosta de se ver em entrevistas “Quando é novela, é personagem, eu gosto de me assistir sim, então tudo bem. Agora, eu não gosto de me assistir em entrevista. A gente está fazendo a live, mas eu não vou querer assistir nada depois. Fora isso, é a Marina, e eu fico me julgando: ‘Nossa, olha como eu falo, ‘olha a minha voz’'”, disse.



Ela ainda revelou como que está sendo o seu dia a dia na quarentena. “Eu me arrumei para vir para a live e aparecer bonitinha. Eu tenho ficado de molho em casa, de pijama o dia inteiro, cabelo sujo (risos). E também vi Elite, da Netflix”, se divertiu.







Marina Ruy Barbosa paparica os pets durante a quarentena



