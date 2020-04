Marinha: dois concursos abertos para níveis fundamental e médio! Até R$7.490!

Grande oportunidade. Nos últimos dias, a Marinha liberou dois editais de concurso para o preenchimento de vagas na instituição. O primeiro documento liberado oferece oportunidades para o Colégio Naval, com requisito de nível fundamental. O segundo edital conta com vagas para Escola Naval, com requisito de nível médio.

Os detalhes de inscrições e demais informações podem ser conferidos logo abaixo:

Concurso Marinha – Colégio Naval

A Marinha do Brasil prorrogou, até 26 de abril, as inscrições do novo edital de concurso público (Concurso Marinha) para o Colégio Naval 2020. Serão oferecidas, ao todo, 143 vagas para candidatos de ensino fundamental.

Os aprovados no certame contarão com alimentação, uniforme, vencimentos e assistência médico-odontológica, psicológica, social e religiosa e remuneração de R$ 1.044,00 durante o primeiro ano, passando para R$ 1.066,00 no último ano do curso, conforme tabela de remuneração dos militares.

O Colégio Naval (CN) é um estabelecimento de ensino da Marinha sediado em Angra dos Reis, no Estado do Rio de Janeiro, cujo propósito é selecionar alunos para o Curso de Graduação da Escola Naval (EN). O curso conduzido pelo CN, denominado “Curso de Preparação de Aspirantes”, é destinado ao preparo intelectual e físico do aluno visando uma futura seleção para o ingresso na EN, ministrando o ensino básico em nível médio, além do Ensino Militar-Naval.

São condições necessárias à inscrição: a) ser brasileiro nato, do sexo masculino; b) não ser casado ou ter constituído união estável, assim permanecendo durante todo o período em que estiver sujeito aos regulamentos do Colégio Naval; c) ter 15 anos completos e menos de 18 anos de idade no primeiro dia do mês de janeiro de 2021, d) ter concluído, com aproveitamento ou estar em fase de conclusão do 9º ano do Ensino Fundamental até a data prevista no Calendário de Eventos para a incorporação no Colégio Naval. No caso do candidato que esteja em fase de conclusão, deverá ser entregue a declaração, por ocasião da Verificação de Documentos (VD), no período previsto no edital, e apresentar a Certidão ou Declaração de conclusão e o respectivo Histórico Escolar até a data de matrícula no curso; e) possuir bons antecedentes de conduta para a situação de futuro Oficial da Marinha; f) ter autorização do responsável legal para incorporação à Marinha; g) não ter sido reprovado, por insuficiência de nota de conceito ou por falta disciplinar incompatível com o Oficialato, em Curso de Formação de Oficiais ou Estágio de Aplicação de CP anterior; h) efetuar o pagamento da taxa de inscrição ou requerer sua isenção; i) possuir registro no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF); j) possuir documento oficial de identificação com assinatura e com fotografia na qual possa ser reconhecido; e k) cumprir as demais instruções especificadas para o concurso público.

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre 16 de março e 26 de abril de 2020, no site da Marinha. Para participar, o candidato deverá acessar o portal da instituição, pesquisar a área destinada ao edital do Colégio Naval e preencher o formulário com os principais dados para cadastro.

Após isso, o candidato deverá imprimir o boleto bancário e quitar a taxa de inscrição no valor de R$65. O valor poderá ser pago até o dia 24 de abril, em qualquer agência bancária.

O concurso contará com prova objetiva, redação, inspeção de saúde (IS), teste de aptidão física (TAF), avaliação psicológica (AP), verificação de documentos e procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração (PH). As avaliações objetivas serão aplicadas em dois dias:

1º dia: Matemática (20) e Inglês (20); e

2º dia: Português (20), Estudos Sociais (12) , Ciências (18), e a Redação.

As avaliações escritas, de caráter eliminatório e classificatório, estão agendadas para acontecer na primeira quinzena de julho, em data a ser confirmada posteriormente.

Informações do concurso

Concurso : Marinha – Colégio Naval

: Marinha – Colégio Naval Banca organizadora : Marinha

: Marinha Escolaridade : fundamental

: fundamental Número de vagas : 143

: 143 Remuneração : R$ 1.066,00

: R$ 1.066,00 Inscrições : entre 16 de março e 26 de abril de 2020

: entre 16 de março e 26 de abril de 2020 Taxa de Inscrição : R$65

: R$65 Provas : primeira quinzena de julho

: primeira quinzena de julho Situação: PUBLICADO

Concurso Marinha – Escola Naval

Edital publicado. A Marinha do Brasil faz saber aos interessados a abertura de novo edital de concurso público para Escola Naval (Concurso Marinha 2020) para formação de oficiais. As 22 vagas, conforme o edital, são para candidatos de nível médio, podendo concorrer candidatos de ambos os sexos.

Do quantitativo de vagas oferecidas no edital, 10 serão reservadas aos homens, sendo duas para negros, enquanto o restante das vagas, 12, serão reservadas para mulheres, com duas reservadas aos negros.

A Escola Naval vai oferecer, durante o curso de formação, a remuneração inicial ao aspirante no valor de R$1.574,12, composto por soldo de R$1.334 mais adicional militar de R$173,42 e adicional de compensação por disponibilidade de R$66,70. Na carreira da Escola Naval, o aspirante vai ser nomeado como guarda-marinheiro e vai receber um soldo de R$6.993. Após a formação como segundo-tenente, terá ganhos iniciais de R$7.490.

Além da escolaridade, será necessário que o candidato tenha 18 anos completos e menos de 23 anos de idade em 1º de janeiro de 2021. Além disso, o interessado em concorrer a uma das vagas não pode ser casado, não ter constituído união estável e nem ter filhos, assim permanecendo durante todo o período em que estiver sujeito aos regulamentos da Escola Naval.

O concurso da Marinha/Escola Naval 2020 vai ser destinado à formação de oficiais para: o Corpo da Armada (CA), o Corpo de Fuzileiros Navais (CFN) e o Corpo de Intendentes de Marinha (CIM).

Os interessados em concorrer a uma das vagas no concurso da Escola Naval da Marinha poderão se inscrever entre 08 horas do dia 20 de abril e 10 de maio de 2020, no site oficial da Marinha, na aba destinada ao concurso da Escola Naval e preencher o formulário com os principais dados para cadastro.

A taxa de inscrição vai custar R$65,00. Segundo o edital, o valor pode ser pago através de boleto bancário ou efetuado por débito em conta corrente, em qualquer agência bancária