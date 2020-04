Marinho revela que Flamengo é ‘sonho do pai’ e surpreende ao apontar clube europeu favorito

​Irreverente, talentoso e dono de um verdadeiro ‘canhão’ em seu pé esquerdo, Marinho é uma das atrações do atual elenco do ​Santos. Bastante ‘rodado’ apesar de ainda ser jovem – tem 29 anos de idade -, o atacante construiu rápida identificação com a Vila Belmiro e com a torcida alvinegra. Em entrevista concedida nesta quarta-feira (15) à apresentadora Natália Varela, da ‘TV Diário’, o atleta não poupou elogios ao Peixe, mas admitiu que o ‘sonho’ de sua família, mais especificamente de seu pai, sempre foi por um outro clube da ​Série A.

“O Flamengo sempre foi um sonho do meu pai. Tive algumas oportunidades, mas nunca dependeu só de mim. Tive essa chance depois de sair do Vitória. É o sonho dele me ver jogar no ​Flamengo , mas nem sempre dá para realizar o sonho das pessoas. Pode ser no fim da carreira, talvez uma despedida, mas vivo o presente (…) O Santos é o time que parou a guerra, então eu posso dizer que já jogo em uma seleção. É um clube com história rica. Sou um privilegiado. É um orgulho que nem todos podem ter, como diz o hino” , contou.

Como destaca o ​Globoesporte, a ‘singularidade’ de Marinho também se manifesta em seu gosto para clubes europeus. Fugindo do chamado senso comum – onde Real Madrid e Barcelona são as preferências corriqueiras -, o atacante revelou qual é a equipe do Velho Continente que o encanta e que ele sonha em jogar.

“Meu sonho sempre foi jogar no Bayern, da Alemanha. Não gosto de matar meu sonho, sei que muitos já tentam matar nossos sonhos. Acredito que Deus faz o melhor para nós. Bayern é o clube que eu sempre sonhei, até por ser muito fã do Robben”, concluiu.

