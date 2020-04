Marquezine e Tatá Werneck combinam de fazer tatuagem juntas

Ainda na última segunda-feira (27), antes mesmo da grande final do BBB20, Bruna Marquezine e Tatá Werneck chamaram ainda mais atenção, ao trocarem várias mensagens, por meio do Twitter, chegando até a fazer um combinado.



Tudo começou quando a apresentadora usou a rede social, na hora de falar de Thelma, Rafa Kalimann e Manu Gavassi, as três finalistas do programa de sucesso da Globo, que, aliás, teve a médica como grande vencedora.



“Acho as três finalistas incríveis! E Rafa e Manu nitidamente vão ganhar muito fora do BBB. Eu torço pela Thelminha (sem jamais desmerecer as meninas ) são três mulherões da p****”, escreveu a mamãe da fofíssima Clara Maria.



“Sua maravilhosa!”, respondeu a própria famosa atriz.



Tatá, então, aproveitou o momento para comentar sobre a amizade de Bruna com Manu Gavassi. As duas têm até uma tatuagem juntas.



“Se eu fosse maravilhosa, você moraria comigo e criaria minhas filhas e meus bichos enquanto eu fico na piscina. Minha filha. Já nao lembro quantas são. Te amo! Quero tatuagem conjunta também. Quero que você tatue um camelo”, escreveu a apresentadora e atriz.



“Eu tatuo um camelo. Mas você também tem que tatuar. EU DUVIDO. Te amo!”, desafiou Bruna.



A atriz e Tatá se tornaram ainda mais amigas, depois de terem interpretado irmãs, na novela I Love Paraisópolis, exibida pela Globo, em 2015.



E agora, será que elas vão mesmo colocar tal “combinado” em prática? Vamos ver!



Na madrugada desta terça-feira (28), o assunto que dominou as redes sociais, com certeza, foi a final do BBB20, que consagrou Thelma como a campeã desta edição. Porém, quem também recebeu uma chuva de elogios pelo trabalho feito foi Tiago Leifert.



Bruna Marquezine, comentarista assídua do BBB20, rasgou elogios ao apresentador e agradeceu por ele aturá-la no Whatsapp.



“Tiago, eu sou sua fã. Como profissional e como pessoa! Gosto muito de você, ‘Harry’. Torço por você! Conta sempre comigo. Obrigada por me aturar no WhatsApp e ser sempre tão gentil e engraçado!”.



Vale lembrar que Bruna fez o comentário aproveitando um post feito por Fabio Porchat, que elogiou a competência de Tiago por comandar o reality show em meio à pandemia.



“Quero dizer que esse BBB também foi muito o BBB do Tiago Leifert. Segurar quase cem dias de programa, no meio dessa pandemia, não é mesmo pra qualquer um. Incrível. Parabéns, Tiago”, publicou Porchat.



