Martelo batido! Clubes definem, em reunião, como será o desfecho do Carioca 2020

​Enquanto parte da opinião pública e da imprensa esportiva endossam a ideia de priorizar os torneios nacionais a partir do retorno do calendário – paralisado em virtude da pandemia de ​coronavírus -, clubes e federações locais seguem resistentes à possibilidade dos Estaduais serem concluídos fora das quatro linhas.

No Rio de Janeiro, a Federação Carioca e os principais clubes do Estado alinharam seus posicionamentos oficiais nesta quarta-feira (1º). De acordo com o ​UOL Esportes, dirigentes de Flamengo, Fluminense, Vasco da Gama e Botafogo se reuniram via videoconferência com representantes da entidade e definiram, de forma unânime, que o Campeonato Carioca 2020 terá seu desfecho dentro de campo.

​Rubens Lopes, presidente da Federação Carioca (FERJ), veio a público na última semana para confirmar que a CBF garantirá datas para os Estaduais serem concluídos. Ainda não há, no entanto, nenhuma previsão de quando a bola poderá voltar a rolar em solo nacional: o país vive uma escalada em número de casos e óbitos ocasionados pelo novo covid-19.