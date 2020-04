Mattos elenca principais virtudes de novos integrantes da comissão técnica do Galo

​Se Alexandre Mattos, desde que foi anunciado como diretor de futebol do ​Atlético-MG, ainda não fechou nenhuma contratação para dentro das quatro linhas, a comissão técnica de Jorge Sampaoli foi reforçada. E o dirigente não cansa de elogiar seus escolhidos: o preparador de goleiros Rogério Maia e o analista de desempenho Gustavo Nicoline.

Em entrevista ao ​podcast GE Atletico, ele destacou o histórico e uma característica importante de Maia. Segundo o executivo, o novo profissional tem facilidade de trabalhar os arqueiros no jogo com o pé, alfo que é bastante exigido pelo treinador argentino. “O Rogério Maia já teve passagens pela Seleção, foi um dos responsáveis pelo Alisson, quando ele estava trabalhando no Internacional. O Alisson hoje é goleiro de Seleção, um dos melhores do mundo. (O perfil é) compatível com o que o Sampaoli pensa na posição. Todo mundo sabe que, com o Sampaoli, o goleiro joga muito com os pés. Goleiro tem que defender, mas com o Sampaoli ele tem uma participação muito grande no jogo. O Rogério é um dos especialistas neste sentido”, afirmou.

Sobre Nicoline, preferiu deixar de lado o fato de o analista ter, no currículo, uma longa passagem pelo rival ​Cruzeiro. Segundo Mattos, quando trabalho no ​Palmeiras, a própria Raposa tentou novamente contar com os serviços dele em duas oportunidades, e o mesmo recusou. Ou seja, prevaleceu a palavra do profissional. “O Gustavo é uma contratação minha, sim, é uma pessoa da minha confiança. Ele trabalhou no Cruzeiro, já começaram comentários maldosos. O cara é profissional, vai dar a vida. Eu levei ele pro Palmeiras numa reformulação extremamente grande, e ele foi extremamente importante em todas as montagens de elenco que o Palmeiras fez. O Palmeiras foi bicampeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, semifinalista de Libertadores. Nos resultados, o Gustavo teve participação em indicações, avaliação de jogadores, etc. É um cara que vai fazer uma revolução na base e profissional, não tenho dúvida”, completou. E você, torcedor do Galo, confia nas escolhas?

Quer saber como se prevenir do coronavírus? #FiqueEmCasa e clique aqui.

Para mais notícias do Atlético Mineiro, clique ​aqui.