Mattos revela detalhes de trabalho com Sampaoli em busca de contratações no Galo

​Nem mesmo a pausa no futebol por conta do coronavírus é capaz de frear o ímpeto do ​Atlético-MG para a sequência da temporada. Com as chegadas recentes de Jorge Sampaoli e Alexandre Mattos, o clube busca possibilidades para reforçar o plantel. E, ao que tudo indica, o trabalho da dupla já está em plena sintonia.

(Foto: Bruno Cantini/Atlético)

Em conversa com a ​Rádio Itatiaia, Mattos revelou que todas as negociações até agora tiveram o aval do treinador. Ainda segundo ele, há um fluxo de trabalho bem estabelecido entre direção e comando técnico na procura por reforços:

“Não existe contratação sem o aval do técnico. Muitas vezes, as pessoas veem os dirigentes como contratador, mas nós somos gestores. A demanda técnica vem do treinador. Eu jamais vou falar com o Sampaoli que vou contratar jogador. A palavra técnica é a principal, depois vem a financeira, com o CEO e o presidente. A questão técnica é 100% do Sampaoli e jamais fiz contratação com a qual o treinador foi contra. Quem veta contratação é o treinador, e não o contrário“, esclareceu o executivo.

No momento, o Galo mapeia o mercado para trazer um zagueiro, um meio-campista e dois atacantes, sendo um deles centroavante e outro que atue mais pelos lados. No entanto, a situação que vive o mundo agora também vem sendo um obstáculo na celeridade do processo:

“Temos que conversar com empresários, avaliar possibilidades, mas temos que entender o momento. É respirar, fazer as coisas com responsabilidade, cuidar da instituição Atlético. Dependendo do que vai acontecer, os clubes vão sofrer no futuro, então temos que analisar calmamente o que precisa ser feito. Os jogadores, na parte técnica e financeira, vão seguir novo caminho e temos que respeitar o profissional, o ser humano, e saber fazer isso. E alguns jogadores que poderão vir, temos que conversar e entender o momento. Não sabemos quando o campeonato voltará. Você liga para um dirigente que está na Europa, com a família, incomunicável, nem está com cabeça para pensar no que vai dizer“, completou Mattos.

