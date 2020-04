Maurício Mattar baba por neta: ‘Tudo que eu mais queria’

Maurício Mattar está radiante no melhor papel de sua vida: o de avô. O ator, de 56 anos, é pura corujice na hora de falar da Esmerala, filha de seu herdeiro Luã – que tem o maior orgulho da mãe, a cantora Elba Ramalho.



O ator que está no ar pela Record TV, na reprise especial da novela Jesus, compartilhou um clique fofo da menina, em seu Instagram.



“Essa é a minha netinha Esmeralda, a princesa mais linda do vovô, tudo que eu mais queria! Obrigado Luã e Amanda”, festejou ele.



Nem preciso dizer que os internautas se encantaram com a explosão de fofurice!







Primeira neta







A pequena Esmeralda, neta de Mauricio Mattar e Elba Ramalho, nasceu no dia 16 de abril. A notícia foi publicada pelos papais, Luã Yvys, filho do ex-casal, e Amanda Mezkta.



No Instagram, Luã compartilhou belíssima foto da família e escreveu:



“Esse é o nosso primeiro registro juntos mãe, pai e filha logo depois do parto. Só quero compartilhar o quanto admiro e respeito essa mulher que fez do seu primeiro parto a experiência mais intensa, grandiosa e amorosa de nossas vidas trazendo ao mundo nossa filha Esmeralda de uma forma poderosa, sutil e madura. Você pariu com leveza e elegância meu amor! Te amo muito e só tenho que agradecer à coragem, à entrega e à dedicação, cuidado e carinho que você tem comigo e com nossa jóia rara. Seja muito bem vinda à nossa vida Esmeralda, todos nós te amamos muito! Nasce uma família.”



Já Amanda publicou a seguinte mensagem: “Dona Esmeralda resolveu se apressar e chegar com 35 semanas. Na língua das grávidas, é uma semana faltando para entrar no nono mês”, contou Amanda. Ela completou:



“Nasceu prematurinha, mas com muita saúde, tá linda, super pequenininha e é a cara do Luã”.



