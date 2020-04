Melhores concursos: Editais abrem 1.792 vagas pelo Brasil nesta semana! Até R$ 4.048,85

Atenção, concurseiros! De acordo com uma lista preparada pelo Notícias Concursos, oito concursos públicos tiveram editais publicados e a maioria já está com inscrições abertas. Há oportunidades para candidatos de todos os níveis de escolaridade.

Os órgãos que publicaram os editais de concursos são a Secretaria de Saúde de São Paulo, Polícia Militar de São Paulo, municípios do Agreste Potiguar-RN, Fito Osasco SP, Carmo da Mata-MG, Nova Canaã do Norte-MT, Jesúpolis-GO e Varginha-MG.

Secretaria de Saúde de São Paulo (SES-SP)

EDITAL publicado. A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES SP) divulgou a abertura de um novo processo seletivo simplificado para preenchimento de nada menos que 925 vagas em cargos de níveis médio/ técnico e superior na Secretaria Municipal de Saúde.

As oportunidades são para os cargos de Técnico de Enfermagem (630 vagas); Médico I – Clínica Médica (245 vagas); Agente Técnico de Assistência à Saúde – Assistente Social (20 vagas); e Oficial de Saúde (30 vagas). Os salários oferecidos variam entre R$ 1.200,00 a R$ 3.291,30, mais acréscimos, por carga horária de 24 a 30 horas semanais.

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 15 de abril (a partir das 10h) até às 23h59min do dia 22 de abril de 2020, no site oficial da Fundação VUNESP.

Concurso : Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES SP)

: Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES SP) Banca organizadora : Fundação VUNESP

: Fundação VUNESP Escolaridade : médio/ técnico e superior

: médio/ técnico e superior Número de vagas : 925

: 925 Remuneração : R$ 1.200,00 a R$ 3.291,30

: R$ 1.200,00 a R$ 3.291,30 Inscrições : até 22 de abril de 2020

: até 22 de abril de 2020 Taxa de Inscrição : não haverá

: não haverá Provas : prova de títulos

: prova de títulos Situação : PUBLICADO

: PUBLICADO EDITAL 2020 (pag 167 a 169)

Polícia Militar de São Paulo (PM-SP)

Foi publicado o novo edital de concurso público para Polícia Militar do Estado de São Paulo (Concurso PM SP 2020) para o cargo de aluno-oficial, cargo de nível médio. Serão oferecidas, ao todo, 130 vagas.

Além da escolaridade, o candidato deverá ter de 17 a 30 anos e altura mínima de 1m55 (mulher) e 1m60 (homens). As vagas são para Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santos, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Paulo e Sorocaba.

Os salários vão chegar a R$ 3.268,33, distribuído da seguinte forma:

padrão no valor de R$ 1.262,23 (mil, duzentos e sessenta e dois reais e vinte e três centavos), Regime Especial de Trabalho Policial (RETP);

(mil, duzentos e sessenta e dois reais e vinte e três centavos), Regime Especial de Trabalho Policial (RETP); valor de R$ 1.262,23 (mil, duzentos e sessenta e dois reais e vinte e três centavos) e insalubridade,

(mil, duzentos e sessenta e dois reais e vinte e três centavos) e insalubridade, valor de R$ 743,87 (setecentos e quarenta e três reais e oitenta e sete centavos).

O aluno-oficial, cumprindo as condições para a posse o Aluno-Oficial PM cursará a graduação, Bacharelado em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública, de forma sequencial e consecutiva, que se destina a formar, com solidez teórica (Ciência Política, Didática, Sociologia, Gestão de Finanças etc) e prática (Educação Física, Técnicas de Direção Policial Preventiva, Procedimentos Operacionais Padrão, Tiro Defensivo na Preservação da Vida – Método Giraldi, Ordem Unida, Maneabilidade Básica à Cavalo etc), o profissional ocupante do posto inicial de Oficial, tornando-o apto à gestão e comando de pessoas e análise e administração de processos, por intermédio da utilização ampla de conhecimentos na busca de soluções para os variados problemas pertinentes às atividades jurídicas e administrativas de preservação da ordem pública e de polícia ostensiva, em conformidade com a filosofia de polícia comunitária e direitos humanos, além de outras definidas em lei.

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre 14 de abril e 14 de maio de 2020, no site oficial da banca organizadora do certame, a Fundação Getúlio Vargas (FGV) – https://portal.fgv.br/. A taxa de inscrição custa R$130,00.

Concurso : Polícia Militar de São Paulo

: Polícia Militar de São Paulo Banca organizadora : FGV

: FGV Escolaridade : médio

: médio Número de vagas : 130

: 130 Remuneração : R$ 3.268,33

: R$ 3.268,33 Inscrições : entre 14 de abril e 14 de maio de 2020

: entre 14 de abril e 14 de maio de 2020 Taxa de Inscrição : R$130

: R$130 Provas : 12 de julho de 2020

: 12 de julho de 2020 Situação : PUBLICADO

: PUBLICADO Saiba mais sobre o concurso.

Municípios do Agreste Potiguar RN

Saiu EDITAL. No Estado do Rio Grande do Norte, as Prefeituras e Câmara Municipal do do Agreste Potiguar divulgou novo edital (nº 02/2020) de concurso público para preenchimento de 499 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior.

As vagas destinadas são para os cargos:

PREFEITURA DE MONTE ALEGRE: Professor de Língua Inglesa (4); Educação Física (4), além dos demais cargos de Psicólogo (4); Professores de: Polivalente (134); Língua Portuguesa (4); Matemática (5); Ciências Naturais (4); História (3); Professor de Artes (1); Geografia (2); Educador Físico (1); Bioquímico (1); Técnico em Laboratório (1); Fisioterapeuta (3); Assistente Social (5); Agente Comunitário de Saúde (6); e Agente de Combate as Endemias (4).

PREFEITURA DE LAGOA SALGADA: Professor de Língua Portuguesa (3); Professor de Língua Inglesa (2); Professor de Matemática (5); Professor de Educação Física (5); Professor de Educação Especial (2); Professor Pedagogo (20); Professor de Ciências (3); Professor de História (3); Professor de Ensino Religioso (1); Tratorista (2); Operador de Máquinas (2); Médico Veterinário (1); Orientador Social (4); Assistente Social (4); Psicólogo Escolar (1); Auxiliar Administrativo (15); Auxiliar De Biblioteca (2); Auxiliar Administrativo (8); Nutricionista (2); Psicopedagogo (1); Fiscal de Tributos (3); Professor de Geografia (2); Professor de Educação Artística (2); Psicólogo (2); e Auxiliar Administrativo (6).

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU: Agente de Trânsito (5); Professor de Língua Portuguesa (1); Professor de História (1); Agente Comunitário de Saúde (20); Agente Fiscal de Tributos Municipais (2); Agente de Fiscalização Ambiental (2); Arquivista (1); Professor de Educação Física (1); Professor de Geografia (1); Contador(1); e Professor de Língua Inglesa (2).

PREFEITURA DE VERA CRUZ: Professor de Geografia (1); Professor de Língua Inglesa(2); Professor de Educação Física (2); Fiscal de Tributos Municipal (2); Técnico de Informática (1); Arquivista (1); Pedagogo (11); Professor de Língua Portuguesa (2); Professor de Ciências Naturais (2); Professor de História (3); Educador Social (4); Bibliotecário (1); Agente de Fiscalização Ambiental (1); Agente de Endemias (3); Assistente Social (1); Professor de Ensino das Artes (2); Auxiliar Administrativo (23); Agente Comunitário de Saúde (7); Nutricionista (1); e Psicólogo Cras (1).

PREFEITURA DE BREJINHO: Professor de Atendimento Educacional Especializado – AEE (3); Nutricionista (2); Bibliotecário (1); Assistente Social (4); Psicólogo (3); Auxiliar Administrativo (6); Enfermeiro (3); Agente Comunitário de Saúde (2); Agente de Combate A Endemias (6); Professor Educação Infantil (13); Técnico de Farmácia (2); Eletricista (1); Fiscal de Tributos (1); Técnico de Enfermagem (8); Como para Professores Ensino Fundamental – Anos Iniciais nas áreas de Pedagogia (13); Língua Portuguesa (2); História (2); Professor Ensino Fundamental – Anos Finais – Inglês (2); Educação Física (2); Ciências Naturais (2); Geografia (1); Artes (2); e Ensino Religioso (1).

CÂMARA DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU: Assessor de Controle Interno (1); Assessor de Comunicação Social (1); Auxiliar de Serviços Gerais – ASG (2); Assessor de Informática (1); Assessor Jurídico (1); Agente Administrativo (13); Assistente Legislativo (1); Assessor Contábil (1); e Assistente de Cerimonial (1).

Os salários oferecidos variam entre R$ 1,045,00 a R$ 2.803,46, por jornada de trabalho de 30h e 40h semanais.

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 13 de abril e 08 de junho de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora FUNCERN. O valor da inscrição oscila entre R$ 80,00 a R$ 120,00.

Concurso : Prefeituras e Câmara Municipal do do Agreste Potiguar

: Prefeituras e Câmara Municipal do do Agreste Potiguar Banca organizadora : FUNCERN

: FUNCERN Escolaridade : fundamental, médio e superior

: fundamental, médio e superior Número de vagas : 499

: 499 Remuneração : R$ 1,045,00 a R$ 2.803,46

: R$ 1,045,00 a R$ 2.803,46 Inscrições : 13 de abril a 08 de junho de 2020

: 13 de abril a 08 de junho de 2020 Taxa de Inscrição : R$ 80,00 a R$ 120,00

: R$ 80,00 a R$ 120,00 Provas : 28 de junho de 2020

: 28 de junho de 2020 Situação : PUBLICADO

: PUBLICADO EDITAL 02/2020

Fito de Osasco (SP)

A Fundação Instituto Tecnológico de Osasco, Estado de São Paulo, abriu um novo edital de concurso (Concurso FITO SP) para preencher 157 vagas nos cargos de Técnico em Enfermagem (2) e Professor de Desenvolvimento Infantil (155), com exigência de nível técnico e superior, respectivamente. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais.

A remuneração é de R$2.144,27 para Técnico em Enfermagem e R$ 2.492,17 para Professor de Desenvolvimento Infantil. Os interessados devem se inscrever entre 16 e 4 de junho no site da Fundação Vunesp .

Carmo da Mata (MG)

Edital publicado. Em Minas Gerais, a Prefeitura Municipal e Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Carmo da Mata divulgou a abertura de concurso público para preenchimento de 47 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior na autarquia municipal.

As oportunidades são para os cargos de Encanador (1); Engenheiro Civil (1); Fiscal I (1); Fiscal SIM (1); Fisioterapeuta (1); Técnico de Enfermagem (1); Técnico de Informática (2); Agente de Biblioteca (1); Agente de Limpeza Urbana (2); Almoxarife (1); Auxiliar de Serviços Gerais; Bibliotecário (1); Calceteiro (3); Psicólogo (1); Recepcionista (1); Soldador (1); Técnico em Contabilidade (1); Tratorista (3); Motorista; Operador de ETA; Operador de ETE; (3); Operador de Máquinas (1); Pedreiro (6); Técnico de Segurança do Trabalho (1); Carpinteiro (1); Maestro (1); Mecânico de Máquinas Pesadas (1); e Operário (10). Os salários oferecidos variam entre R$ 1.051,25 e R$ 2.525,52, por carga horária de 20 e 40 horas semanais.

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 17 de abril (a partir das 10h) até às 16h do dia 18 de maio de 2020, no site oficial da banca organizadora Conscam. O valor da inscrição varia entre R$ 60,00 e R$ 120,00.

Concurso : Prefeitura de Carmo da Mata MG

: Prefeitura de Carmo da Mata MG Banca organizadora : Conscam

: Conscam Escolaridade : fundamental, médio, técnico e superior

: fundamental, médio, técnico e superior Número de vagas : 47

: 47 Remuneração : R$ 1.051,25 a R$ 2.525,52

: R$ 1.051,25 a R$ 2.525,52 Inscrições : 17 de abril a 18 de maio de 2020

: 17 de abril a 18 de maio de 2020 Taxa de Inscrição : R$ 60,00 a R$ 120,00

: R$ 60,00 a R$ 120,00 Provas : 31 de maio de 2020

: 31 de maio de 2020 Situação : PUBLICADO

: PUBLICADO EDITAL 2020

Nova Canaã do Norte (MT)

No Estado do Mato Grosso, a Prefeitura Municipal de Nova Canaã do Norte abriu novo edital de processo seletivo simplificado para preencher 23 vagas de nível médio completo na Secretaria de Saúde.

As vagas destinadas são para os cargos de Agente Comunitário de Saúde (18 vagas) e Agente de Combate às Endemias (5 vagas). O salário oferecido será de R$ 1.400,00, por jornada de trabalho de 40 horas semanais.

As inscrições devem ser realizadas entre o período de 14 de abril até as 23h do dia 3 de maio de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora SOS Assessoria. O valor da inscrição está fixada em R$ 50,00.

Concurso : Prefeitura de Nova Canaã do Norte MT

: Prefeitura de Nova Canaã do Norte MT Banca organizadora : SOS Assessoria

: SOS Assessoria Escolaridade : médio

: médio Número de vagas : 23 vagas

: 23 vagas Remuneração : R$ 1.400,00

: R$ 1.400,00 Inscrições : 14 de abril a 03 de maio de 2020

: 14 de abril a 03 de maio de 2020 Taxa de Inscrição : R$ 50,00

: R$ 50,00 Provas : 17 de maio de 2020

: 17 de maio de 2020 Situação : PUBLICADO

: PUBLICADO Saiba mais sobre o concurso.

Jesúpolis (GO)

No Estado de Goiás, a Prefeitura de Jesúpolis faz saber aos interessados a abertura de novo edital de concurso público. São dois editais, sendo um para concurso, e um para processo seletivo, que somam 12 vagas.

Os interessados em concorrer a uma das vagas no processo seletivo poderão se inscrever entre 14 e 27 de abril, enquanto que o concurso vão de 2 a 22 de maio, pelo site da Itec Concursos. No concurso haverá prova objetiva. Na seleção, apenas provas de títulos.

Varginha (MG)

Em Minas Gerais, a Prefeitura Municipal de Varginha abriu inscrições de concurso público para preenchimento de 03 vagas no cargo de Procurador Municipal, função que exige graduação em Direito, mais registro na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). O salário oferecido será de R$ 4.048,85, por 40 horas semanais.

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 13 de abril (a partir das 09h) até às 12h do dia 12 de maio de 2020, no site oficial da banca organizadora Objetiva Concursos. A taxa de inscrição está fixada em R$120,00.