Menos dinheiro e nova política: o que mudou nos reforços do Santos de 2019 para 2020

Um ano se passou, e a política de futebol mudou por completo. Se em abril de 2019 o ​Santos já havia contratado nada menos que oito jogadores, gastando cerca de R$ 60 milhões, o clube se encaminha para o término do quarto mês da temporada 2020 com apenas dois reforços, e ambos sem custo.

A comparação, feita pelo ​Uol Esporte, levanta ao menos dois motivos para esta alteração de postura. A primeira, claro, diz respeito à crise financeira. O Peixe não está com dinheiro para investir alto, ainda mais agora com a pandemia de coronavírus. Além disso, foi estabelecido pelo superintendente de futebol William Thomas que, antes de ir ao mercado, o Santos irá olhar para a sua própria base.

CONTRATAÇÕES ATÉ ABRIL DE 2019​ CONTRATAÇÕES ATÉ ABRIL DE 2020​ ​Soteldo (atacante)

Felipe Aguilar (zagueiro)

Everson (goleiro)

Cueva (meia-atacante)

Felipe Jonatan (lateral-esquerdo)

Jean Lucas (meio-campista)

Jorge (lateral-esquerdo)

Jobson (volante) ​Madson (lateral-direito)

Raniel (atacante) ​CUSTO TOTAL: R$ 60 MILHÕES ​CUSTO TOTAL: ZERO

Baseado nisso, mesmo perdendo jogadores importantes, a direção não saiu desesperada em busca de reposição. Os zagueiros Gustavo Henrique e Felipe Aguilar, por exemplo, deram lugar aos jovens Wagner Leonardo e Alex, sem contar que Luan Peres herdou posição no time titular. Para a vaga de Derlis González, Arthur Gomes, que retornou de empréstimo, ganhou nova chance, e ainda Renyer subiu para o elenco principal. Já Ivonei e Anderson Ceará são as opções em função da perda de Cueva. Em meio a tudo isso, chegaram de fora somente o lateral-direito Madson e o centroavante Raniel, ambos de forma definitiva. O primeiro foi envolvido na troca com o ​Grêmio por Victor Ferraz. Já o segundo tem relação direita com a permanência de Vitor Bueno no ​São Paulo. No momento, o Santos busca apenas um lateral-esquerdo, já que Felipe Jonatan é o único nome da posição no grupo de Jesualdo Ferreira e Allan Cardoso ainda não agradou na equipe B.

